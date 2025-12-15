Underläkare till BUP Skaraborg, sommarvikariat
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Skövde
2025-12-15
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus söker underläkare för sommarvikariat.
Hos oss får du:
introduktion
handledning av specialistläkare alt. ST-läkare
ett intressant specialistområde där det finns goda möjligheter till ST eller ST integrerad med BTPubliceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår somatiska bedömningar/kontroller, följa upp läkemedel och förnya recept.
Du kommer också att få utföra akuta bedömningar samt utföra första bedömningssamtal tillsammans med andra behandlare. Arbetsuppgifterna utförs under handledning.
Verksamheten har öppenvårdsmottagningar i Mariestad och Skövde samt ett akutansvar på sjukhuset i Skövde. Du kommer att bli placerad på någon av våra mottagningar och viss kvälls/helgtjänstgöring kan komma att bli aktuell i BUP:s akutansvar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av barn- och ungdomspsykiatri. Du får gärna vara legitimerad läkare alternativt ska du vara minst godkänd termin 9 i dina läkarstudier och du ska vara godkänd i din psykiatrikurs.
Om du är legitimerad läkare eller examinerad läkare skall du ha behörighet att arbeta som läkare i Sverige. Studerar du till läkare utomlands är kravet att du studerar i något EU-land. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg har ansvaret för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin för ca 56 000 barn och ungdomar. Vår verksamhet består av två öppenvårdsmottagningar BUP Skövde och BUP Mariestad. Till verksamheten hör även enheter som har hela Skaraborg som upptagningsområde BUP mellanvård och akutansvar.Övrig information
Anställningen är vikariat juni, juli och augusti 2025, med möjlighet till förlängning. Om kvalifikationerna är uppfyllda finns möjlighet att starta vikariatet redan efter årsskiftet 2025-2026.
Intervjuer sker löpande. Vi kontrollerar alltid misstanke- och belastningsregistret innan anställning, utdraget beställs av arbetsgivaren.
Vid behov av ansökan om särskilt förordnande hos socialstyrelsen så sköts detta av arbetsgivaren.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
