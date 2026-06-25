Underläkare till Barn och Ungdomsmedicin, Sollefteå
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sollefteå Visa alla läkarjobb i Sollefteå
2026-06-25
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vi på Barn och Ungdomsmedicin söker nu en legitimerad underläkare till vårt team. Barn och ungdomsmottagningen tar emot barn med medicinska åkommor från 0-18 år. Vi är totalt 19 medarbetare såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och lekterapeut. Det finns även tillgång till kurator och dietist.
Vi erbjuder ett varierande jobb med olika diagnoser och olika åldrar hos barnen. Möjlighet att träffa många kompetenta kollegor som kan bidra med stor kunskap för framtiden. Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på heltid, med tillträde 2026-09-01 till och med 2027-09-31.
ArbetsuppgifterMottagningsarbete, både planerad verksamhet och akut
Rondarbete på BBH (2a rutinläkarundersökningen på nyfödda) tillsammans med överläkare
Röntgenronder
BUP-ronder
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad underläkare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete inom barnsjukvård
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Pedagogisk insikt
Empatisk förmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Theodor Nygren theodor.nygren@rvn.se +4662019385 Jobbnummer
9979109