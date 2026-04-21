Underläkare till Akutmottagningen - sommarvikariat 2026
2026-04-21
Akutmottagningen på Danderyds Sjukhus är en av Sveriges största akutmottagningar, med över 100 000 patientbesök årligen. Vi tar emot cirka 100 ambulanser per dygn, varav omkring 20 är prioritet 1-larm. Här möter du hela bredden av akuta tillstånd i en miljö där tempo, teamarbete och medicinska beslut står i centrum. Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på kirurgsektionen med tillgång till handledning av mer erfarna kollegor. Arbetet innebär att du deltar i det akuta omhändertagandet av patienter, initial bedömning och handläggning. Arbetet är fördelat lika delar dagpass, kvällspass och nattpass.
Akutmottagningen är en högintensiv arbetsmiljö där tempot periodvis är mycket högt. Arbetet ställer stora krav på:
förmåga att arbeta strukturerat under press
gott kliniskt omdöme
tydlig kommunikation med patienter och kollegor
förmåga att arbeta i team
insikt i egna begränsningar och när du behöver ta stöd
Du förväntas bidra aktivt i det kliniska arbetet och successivt utveckla din självständighet under handledning.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning vecka 24-34
Du förväntas kunna arbeta hela perioden, och semester under dessa veckor är inte aktuell.
Tjänstgöring enligt schema med dag, kväll och nattKvalifikationer
Läkarutbildning med godkända kurser och examen
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande med:
Tidigare arbete på akutmottagning eller inom kirurgisk verksamhet
Vi erbjuder
Detta är ett utvecklande sommarvikariat för dig som vill arbeta kliniskt i en miljö där du snabbt utvecklar din medicinska bredd och ditt kliniska omdöme.
Tjänstgöring på en akutmottagning som Danderyd ärhögt meriterande, inte minst inför kommande AT-ansökningar.
För rätt kandidater finns goda möjligheter till fortsatt arbete under hösten, antingen som tidsbegränsad anställning eller timanställning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Danderyds sjukhus har en av landets största akutmottagningar och vi är drygt 200 medarbetare. Akutmottagningen för vuxna bedriver dygnet-runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm. Vi tar emot mer än 95 000 patienter per år fördelat på Internmedicin, Neurologi, Hjärtmedicin, Allmän kirurgi inklusive Urologi och Ortopedi. Våra nya akutvårdsbyggnadar (byggda 2019 och 2025) ger oss goda förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet av våra patienter.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Akutmottagningen, Läkare akutmottagningen Kontakt
Patricia Goro patricia.goro@regionstockholm.se 08-12358040
9868081