Underläkare sommaren 2025 Umeå NUS
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-10-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Åsele
, Storuman
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hos oss finns stora möjligheter för dig som vill ha underläkarvikariat både före och efter studierna. Vi erbjuder vikariat i den somatiska eller psykiatriska vården. Hos oss får du möjlighet att växa och att göra skillnad!
Vi söker nu underläkarvikarier till Norrlands universitetssjukhus (NUS) inför nästa sommar.
I Umeå finns NUS som är halva Sveriges sjukhus och Norrlands största arbetsplats och här bedrivs specialistsjukvård . På NUS arbetar 5200 personer och kontakten mellan klinikerna och flöden upplevs positiva och det finns en grundad handledaranda.
Vi erbjuder introduktion inför arbetet beroende på klinikens rutiner. Det kan ske under våren eller i anslutning till när vikariatet börjar. Arbetet som underläkare sker under handledning och i när du och handledningen anser dig mogen får du möjlighet att utöka ditt ansvarsområde.Publiceringsdatum2025-10-04Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna varierar beroende av vilken klinik som du kommer att arbeta vid. Det kan vara avdelningsarbete i form av att delta vid rond, in- och utskrivningssamtal med patienter, skriva epikriser, remisser och daganteckningar. Mottagningsverksamhet och visst jourarbete beroende på hur långt du har hunnit i din läkarutbildning, om du har läkarexamen eller läkarlegitimation. Jour kan innebära att du med hjälp av backup av rutinerad kollega får lösa frågeställningar som kommer in under dagen.
Du får introduktion inför arbetet beroende på klinikens rutiner. Det kan ske under våren eller i anslutning till när vikariatet börjar. Arbetet sker under handledning och i när du och handledningen anser dig mogen får du möjlighet att utöka ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Läkarstudent från universitet i Sverige som har godkänt samtliga moment efter termin 10 från 2026 och klarat hela kursen inom den specialitet som du ska arbeta inom.
Vid Akutmottagningen i Umeå och hälsocentralerna anställs i första hand legitimerade läkare.
ÖVRIGT
Du kommer att svara på en enkät där du får markera upp till tre arbetsplatser som du är intresserad att arbeta på. Rekryterande chefer vid de enheterna får din ansökan i december.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket, motsvarande C1-nivå
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281976". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kontakt
HR-konsult
Karin Forsén karin.forsen@regionvasterbotten.se +46907853712 Jobbnummer
9540746