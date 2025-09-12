Underläkare semestervikariat 2026
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Trollhättan Visa alla läkarjobb i Trollhättan
2025-09-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Varför NU-sjukvården?
NU-sjukvården är ett av Sveriges största länssjukhus.
Här finns också en av de största och modernaste akutmottagningarna i landet. Oavsett om du är läkarstuderande, AT-läkare, ST-läkare eller färdig specialist har du som läkare hos oss både bredd och djup och många områden att välja bland. Vi erbjuder dig ett stimulerande och intressant arbete, goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter att forska! https://www.nusjukvarden.se/jobba-hos-oss/jobba-som-lakare/
Studerar du till läkare och är intresserad av semestervikariat?
Inför sommaren 2026 söker flera kliniker underläkarvikarier för placering på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan och på Uddevalla sjukhus.
Studerande från termin 10 till och med examen arbetar som underläkare och anställs som medicine studerande. För att arbeta som vikarierande underläkare innan du har tagit examen behövs ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Har du läkarexamen anställs du som underläkare ej leg.
Bifoga studieintyg där det framgår vilken termin du går/avslutat samt hur många poäng du hittills har. Alternativt läkarexamensbevis om du är färdig med din utbildning.
Ange gärna i din ansökan vilken/vilka specialiteter/placeringar eller verksamheter du är intresserad av!
Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under hela ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-12Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4944". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården Kontakt
Lina Läckström, HR-specialist lina.lackstrom@vgregion.se Jobbnummer
9505163