Underläkare Onkologimottagningen
2025-10-27
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vår onkologimottagning ansvarar för onkologisk vård och behandling till invånarna i Jämtland och Härjedalen. I uppdraget ingår både kurativ och palliativ vård och behandling samt uppföljning av dessa patienter. Vi har hög kompetens bland personalen på mottagningen med onkologer, undersköterskor, sjuksköterskor och specialistläkare under utbildning. På mottagningen har vi ett välfungerande system med kontaktsjuksköterskor. På kliniken finns ett cancerrehabteam. Vi samarbetar även tätt med Norrlands universitetssjukhus i Umeå. De vanligaste diagnoserna på vår onkologimottagning är bröstcancer, gastrointestinal cancer, malignt melanom, prostatacancer och cancer i urinvägarna.
I nära anslutning till mottagningen ligger den palliativa vårdavdelningen med 8 vårdplatser. Där vårdas idag företrädesvis patienter med palliativa cancerdiagnoser. En del av mottagningens patienter är också anslutna till palliativ hemsjukvård. Mottagningen och avdelningen hör till Område Kirurgi och specialistläkare från våra onkologiska och palliativa enheter ansvarar för vården. Vid intresse ges möjlighet att auskultera på den palliativa vårdavdelningen.
Östersunds sjukhus är det enda i vår region och rymmer de flesta av sjukvårdens specialiteter. Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare med cirka 4 200 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionens hälso- och sjukvård. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för både invånare och turister, i en region som erbjuder aktivitet och avkoppling med nära till natur och fjäll.
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare på mottagning. I dagvårdsverksamheten får du undersöka och samtala med patienter, både inplanerade och subakuta mottagningsbesök. Du genomför även telefonsamtal med patienter och planerar in eventuella uppföljningar. I arbetet som underläkare ingår administrativa arbetsuppgifter, ex. signera och följa upp prov- och röntgensvar samt receptförskrivning. I din roll som underläkare ingår också att stötta sjuksköterskorna på mottagningen.Kvalifikationer
Du som söker är behörig legitimerad underläkare, dvs. du har svensk läkarlegitimation. Alternativt så har du läkarexamen eller har fullgjort minst termin 9 på läkarprogrammet i Sverige med godkända kurser och prov så att vi enligt Socialstyrelsens föreskrifter kan anställa dig på ett vikariatsförordnande som ej legitimerad underläkare. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Erfarenhet av arbete med onkologisk palliativ vård är meriterande. Mycket stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom att du har förmåga att skapa en bärande relation med patienter och närstående, att du har lätt för att samarbeta i team på mottagning samt med övriga involverade kollegor inom sjukhuset, i primärvården och i den kommunala vården.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
