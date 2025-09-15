Underläkare med snar start till geriatriken
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatriken på Akademiska sjukhuset ansvarar för högspecialiserad geriatrisk vård baserad på multiprofessionella teambedömningar av den äldre patienten utifrån den medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktions- och aktivitetsförmågan. Främsta målgruppen är sköra äldre med flera interagerande hälsoproblem och minskade reserver att återhämta sig vid akut sjukdom. Vi gör vad vi kan för att maximera mående och livskvalitet, samt för att ge bästa möjliga vård då livet nått sitt slutskede. I vår läkargrupp om runt 35 läkare finns vikarierande underläkare, en stor grupp ST-läkare och allt från nya specialister till rutinerade överläkare och professorer.
Vi har en välfungerande slutenvård inom både akutgeriatrik, ortopedisk rehabilitering och strokevård. Vi har även en välrenommerad öppenvårdsmottagning med inriktning kognitiv medicin. I samarbete med Uppsala universitet ansvarar vi för undervisning, forskning och utveckling inom diagnostik och behandling av åldrandets sjukdomar.
Ditt uppdrag
Som underläkare hos oss:
• ingår du i ett sammansvetsat och glatt gäng med stor kompetens inom geriatrik
• har du möjlighet att arbeta på ett universitetssjukhus där utbildning, forskning och undervisning ingår som en naturlig del
• får du god handledning av erfarna kollegor
• har du stora möjligheter till både variation och att fokusera på eventuellt specialintresse
• ingår du i vår egen primärjourslinje med några pass per månad
Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad från läkarutbildningen, intresserad av geriatrik och som har möjlighet att börja jobba så snart som möjligt, allra helst så fort som möjligt i april. Du får gärna vara legitimerad. Tidigare arbetserfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Visstidsanställning på 100% med start så snart som möjligt. I tjänsten ingår beredskapsjour. Intervjuer sker löpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande verksamhetschef Karin Linder, 018-611 03 56, karin.linder@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Förutom CV och personligt brev önskar vi se ditt legitimationsbevis om sådant finnes. Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
