Underläkare/Legitimerad läkare, intermedicin
2026-01-15
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde medicin består av öppenvård samt akut och planerad slutenvård med fokus på följande processer: hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, diabetes och infektioner. Därutöver bedrivs öppenvård inom mag-/tarm- och leversjukdomar. Till verksamheten ingår även en hudmottagning som drivs i samarbete med Akademiska sjukhuset. Verksamheten är organiserad i två medicinavdelningar, medicinmottagning, rehabiliteringsenhet, lasarettsansluten hemsjukvård, samt läkare inom verksamhetsområdet.
Ditt uppdrag
Normalt förekommande arbetsuppgifter för underläkare på akutmottagning och på medicinavdelning. Arbetet är självständigt men med handledning av äldre kollegor samt bakjour. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med erfarenhet i yrket. Jourvana är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du som söker ska vara initiativtagande och självgående kunna initiera och driva processer på ett strukturerat sätt som ger resultat. Utöver detta ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter men även har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet då du bland annat kommer att jobba på vår akutmottagning. Vi ser därför gärna att du kan arbeta bra med andra och är lyhörd, uttrycker en positiv attityd samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till förlängning, heltid. Det finns möjlighet att erbjuda ST inom internmedicin. Tillträde efter överenskommelse. Som legitimerad underläkare hos oss får du en erfaren handledare, en veckas extern utbildning som planeras tillsammans med din handledare, möjlighet att delta vid ST-utbildning varje vecka under höst- och vårtermin. Vi förmedlar även kontakt till olika bostadsföreningar om boende så behövs.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta;
Verksamhetschef Aligül Kirik, 076-720 33 60
Biträdande verksamhetschef Liz Gref, 072-208 99 68
Facklig företrädare för UAL nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga din legitimation och ditt examensbevis i din ansökan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
