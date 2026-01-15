Underläkare (Läkare, ej leg) till Smärtcentrum
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-01-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabilitering och smärtcentrum består av fyra sektioner: geriatrik, hälsoprofessioner, smärtcentrum och rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss. Som ny erbjuds du handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.
Sektionen smärtcentrum erbjuder nu en anställning för nyutbildad läkare utan legitimation.
Inom smärtcentrum fokuserar vi på behandling av både akut och långvarig smärta. Vi har flera olika enheter: akut konsultverksamhet, perioperativ mottagning, smärtmottagning, neuromoduleringsmottagning. Smärtrehabilitering
Ditt uppdrag
Med en på samma gång bred och högspecialiserad verksamhet inom smärtcentrum kan vi erbjuda en introduktion till smärtrehabilitering och smärtlindring. Som underläkare deltar du under handledning i arbetet på smärtcentrum med successivt ökande svårighetsgrad och ansvar under strukturerad handledning av erfarna kollegor. Med närhet till universitetet öppnas möjligheten för dig att delta i forskning och utveckling. Även om sjukhuset är stort, är avståndet mellan våra olika specialistområden aldrig långt. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter samt genom handledning av studerande. Tillsammans skapar vi en utmanade och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del. Arbete är förlagd på arbetsdagar, inga jourer ingår.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyutbildad läkare med intresse att bli smärtläkare i framtiden. Goda medicinska grundkunskaper, arbetsvilja och mycket god förmåga till kommunikation och teamarbete är förutsättningar för att lyckas i arbetet. Du behöver också utveckla en förmåga att hantera allt från krävande och ofta akuta situationer till komplicerade långvariga smärttillstånd. Naturligtvis sätter du alltid patienten i fokus och du har också ett intresse för att förmedla kunskap till din omgivning. Är du även ödmjuk och ansvarstagande kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper men kliniska, akademiska och pedagogiska erfarenheter är förstås meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tidsbegränsad anställning på heltid. Förlagd till smärtcentrum. Anställning planeras för 2.2.2026--31.8.2026 med möjlighet till eventuellt förlängning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Sektionschef Lenka Katila, 018 - 611 37 39
ST-studierektor Adriana Miclescu nås via växeln 018 611 00 00
Facklig företrädare för läkare, smärtcentrum, Fredrik Stiger nås via växeln 018 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan: Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev och ditt examensbevis. Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS10/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9687002