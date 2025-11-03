Underläkare för sommarvikariat inom njurmedicin
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära patienterna och utvecklas inom njurmedicin? Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team på Njurmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, där vi erbjuder en lärorik tjänst som vikarierande underläkare i en öppen och positiv miljö.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Njurmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping söker dig som vill arbeta som vikarierande underläkare inom njurmedicin och som vill arbeta patientnära och personcentrerat. Hos oss finner du engagerade medarbetare, ett öppet arbetsklimat och ett positivt synsätt.
Vår klinik ansvarar för njursjukvården i centrala och västra Östergötland. Vår huvuduppgift är att utreda och behandla patienter med medicinska njursjukdomar och att behandla patienter med kronisk njursvikt.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Verksamheten består av en vårdavdelning (B173), en njurmottagning samt tre dialysenheter (två i Linköping och en i Motala). I anslutning till avdelning B173 finns även en dagvårds- och akutdialysenhet. På vår vårdavdelning utreds och behandlas såväl njurmedicinska som internmedicinska patienter, ibland vårdas även patienter med reumatologiska sjukdomar vilka rondas från läkare på Reumatologiska kliniken. Vi arbetar patientnära och teambaserat på vårdavdelningen.
Som underläkare tjänstgör du främst på njurmedicinska vårdavdelningen med sedvanliga underläkaruppgifter såsom bedömning av patienter, daganteckningar, in-/utskrivningar och remisser. Du kommer samarbeta tätt med ansvarig specialist. Du kan komma att erbjudas rondstödsarbete helgtid och kan ibland komma att tjänstgöra på klinikens andra enheter. Du får en introduktion tillsammans med en av våra ST-läkare på avdelningen och genomgående handledning av erfarna kollegor.
Om dig
Vi söker dig som har slutfört eller kommer slutföra termin 9 på läkarprogrammet innan sommaren 2026. Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift krävs (minst C1). Vi ser med fördel att du har ett intresse av njurmedicin och internmedicin. Tidigare underläkarvikariat samt arbete som läkarassistent är meriterande men ej ett krav. Vana av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker någon som är noggrann, har bra samarbetsförmåga, är flexibel och kommunikativ.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Njurmedicinska kliniken US Kontakt
ST-läkare Sofia Neuenhofen Sofia.Neuenhofen@regionostergotland.se Jobbnummer
9585275