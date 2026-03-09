Underläkare
Vi förstärker inför sommaren och det finns även möjlighet till förlängning efter sommaren.
Vi söker dig som efter läkarexamen, kanske i väntan på AT eller efter genomförd AT, vill träffa våra patienter och utveckla din kompetens inför din fortsatta karriär.
Vårt erbjudande
Medicinkliniken är en del av Närsjukvården i östra Östergötland som svarar för den nära sjukvården för drygt 180 000 invånare i Norrköping med omnejd. Medicinkliniken är en central klinik på Vrinnevisjukhuset och har en bred internmedicinsk verksamhet med två vårdavdelningar, stor mottagningsverksamhet inom olika grenspecialiteter och en njurmedicinsk enhet. Sedan 2025 ingår även LAH och den palliativa verksamheten i kliniken. Vi utreder och behandlar exempelvis blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar och stroke. Vi har även ett nära samarbete med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) när det gäller forskning och undervisning av läkarstuderande och andra yrkeskategorier under utbildning. Kliniken har också två egna doktorander, som handleds av våra docenter på plats.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Är du nyfiken att lära känna oss lite, titta gärna på medicinkliniken på film klicka på länken för att se film.
Vill du vara en del av Vrinnevisjukhusets största specialistklinik och bedriva bästa möjliga vård? Välkommen till Medicinkliniken!
Dina arbetsuppgifter
Du blir en av klinikens underläkare, där du får råd och stöd av kollegor dina erfarna kollegor på kliniken. Under din tjänstgöring hos oss arbetar du i huvudsak som underläkare inom slutenvården, oftast under veckovis placering.
Arbetsgrupp
På kliniken arbetar cirka 300 medarbetare. Idag är vi cirka 29 specialister/överläkare och 17 ST-läkare inom sju sektioner. Sedan hösten 2023 huserar kliniken i nya fina lokaler. På klinikens vårdavdelningar och mottagningar arbetar vi i team tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor och här finns också arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator och apotekare.
Om dig
Du har läkarexamen, eller eventuellt ett planerat studieuppehåll, men genomgått godkända examina till och med termin 10. Du kan också vara klar med AT och vill pröva vår specialitet.
Ansökan och anställning
Önskad start i början av juni. Tjänsten är ett vikariat på 100 %, som kan komma att förlängas. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
