Underläkare
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Umeå
, Sundsvall
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Om oss
Capio Norrlandskliniken driver hälsocentral, specialistklinik, företagshälsovård och röntgenverksamhet under samma tak i Umeå. Hälsocentralen Norrlandskliniken har 11 800 listade patienter och är sedan starten 2008 en väletablerad vårdgivare i regionen. Capio Norrlandskliniken har 60 medarbetare.
Din roll
Vi söker nu dig som är legitimerad läkare och som känner sig lockad av att få vara med att utveckla och driva framtidens primärvård tillsammans med oss!
I arbetet som läkare i primärvården har du ett mycket varierat arbete med utredning och behandling av patienter i alla åldrar. Du har ett nära samarbete med övriga professioner på mottagningen och hanterar både planerade och akuta besök. Förutom vårdcentralen ansvarar vi även för SÄBO,LSS och hemsjukvård.
Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och tillsammans utveckla verksamheten för att möta vårt uppdrag på bästa sätt. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetarna. Samtidigt finns det en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi är en verksamhet som kommit långt då det gäller tekniska hjälpmedel för bla journalföring.
Vi erbjuder dig
Ett års vikariat på 100%. Deltid kan diskuteras.
Capio Norrlandskliniken är en arbetsplats med högt i tak där vi lär av och månar om varandra. Vi tror på korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och frukost varje fredag.
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara legitimerad läkare. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus.
Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Sista dag att ansöka är 251205
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Erika Nilsson erika.nilsson@capio.se 070-8742998 Jobbnummer
9606328