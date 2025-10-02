Underläkare
2025-10-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Älvkarleby
, Tierp
, Östhammar
, Falun
Närvårdsavdelningen Tierp Älvkarleby
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Närvårdsavdelningen i Tierp-Älvkarleby!
Vi söker en underläkare som vill vara med och driva och utveckla verksamheten och som gillar att arbeta i vårdteam. Vi erbjuder ett tidsbegränsat uppdrag på heltid med start 12 januari 2026 och ett år framåt. Det finns goda möjligheter till förlängning tills du eventuellt får AT-tjänstgöring.
Ditt uppdrag
Sedvanligt avdelningsarbete med bland annat för- och eftermiddagsrond av patienter.
Din kompetens
Du som söker tjänsten ska ha läkarexamen. Personliga egenskaper som vi värdesätter är drivkraft och samarbetsförmåga. Eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår enhet söker vi dig som nytänkande och ser förändringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Meriterande: Kunskap i att arbeta med Region Uppsalas datajournalsystem. Goda kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Vår verksamhet
Närvårdsavdelningen är en del av Vårdcentrum Tierp. Enheten startade upp under hösten 2022 och är idag en 24/7 verksamhet placerad i lokaler som finns i Vårdcentrum Tierp, mellan Uppsala och Gävle, med goda pendlingsmöjligheter.
Avdelningen har idag 18 vårdplatser med kortare vårdtid och med anpassade in- och utskrivningsflöden. Uppdraget är på primärvårdsnivå från 17 år och uppåt. Avdelningen vänder sig i första hand mot äldre patienter med komplexa behov och som behöver inneliggande sjukvård men inte kräver sjukhusets resurser. Viss dagvård ska också kunna erbjudas.
Vi arbetar utifrån personcentrerad vård och synsätt både mot patienter, anhöriga, kollegor och samarbetspartners. Samverkan mellan olika vårdgivare är viktigt för oss för att få en sömlös vård. Vi arbetar tillsammans för att skapa en sammanhållen vårdprocess där alla vet sin roll och där alla kan bidra till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga. Vi arbetar utifrån personcentrerad vård där stor vikt läggs på att även patienten har en självklar delaktighet i planeringen av sin vård.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Nathalie Henriksson på e-post: nathalie.henriksson@regionuppsala.se
nathalie.henriksson@regionuppsala.se
Publiceringsdatum 2025-10-02

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
