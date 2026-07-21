Underläkarchef till medicinkliniken Köping/Fagersta
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2026-07-21
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Nu söker vi en specialistläkare som vill utvecklas inom ledarskap och är intresserad av att få en gedigen chefsutbildning. För att passa i rollen behöver du ha en vilja att utveckla kliniken inom internmedicin och sjukhusanknuten närsjukvård. Är det du?
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för klinikens underläkargrupp som består av ungefär 25 medarbetare ingår du i klinikens ledningsgrupp och bidrar till klinikens utveckling inom internmedicin och sjukhusanknuten närsjukvård. I din roll har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du ingår i klinikens patientsäkerhetsteam.
I enhetschefens uppdrag ingår att bedriva ledarskap enligt regionens chefspolicy. Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är synligt, närvarande och coachande vilket innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens samt möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Som ny chef i Region Västmanland kommer du att delta i vårt chefsutvecklingsprogram och har tillgång till bra stödfunktioner exempelvis inom Ekonomi och HR.
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken Köping/Fagersta sörjer för den akuta internmedicinska vården och den sjukhusanslutna närsjukvården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på ca 85 000 invånare. Inom Medicinkliniken Köping/Fagersta utreds och behandlas alla invärtesmedicinska sjukdomar och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupade kunskaper. Kliniken är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att man som enskild anställd ska ha möjlighet att se helheten, vara igenkänd och känna sig hemma på hela kliniken. Vi har en bra arbetsmiljö och gemenskap.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utveckla-ditt-ledarskap/
ett strukturerat introduktionsprogram
möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en specialistläkarutbildning och som har ett intresse att vidareutvecklas inom ledarskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi ser det som en fördel om du har grundläggande kunskaper inom ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetsrätt, men det är inget krav.
Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du en är en trygg, stabil person med god självinsikt. Ditt ledarskap är inkluderande, engagerande och tillitsbaserat vilket främjar en prestigelös och utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra. Du samarbetar bra med andra och har en god förmåga att se helheten ur ett dagligt och strategiskt perspektiv samt att du arbetar aktivt mot mål och resultat.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid inom din grundprofession, placering Köping, visst arbete kan förekomma i Fagersta.
Förordnande som Enhetschef är tidsbegränsat och löper under 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.
Chefsuppdraget kommer att motsvara ca 50% av arbetstiden, resterande tid arbetar du kliniskt och kan ingå i jour på adekvat tjänstenivå.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2026.
Intervjuer kommer att genomföras 9 juni 2026.
För de kandidater som går vidare i processen kommer fackliga intervjuer att genomföras
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 KÖPING Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Johan Saaw johan.saaw@regionvastmanland.se +4622126704 Jobbnummer
10008066