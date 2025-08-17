Underkonsult inom rekrytering och omställning i Oskarshamn
2025-08-17
Underleverantör till Nordisk Kompetens inom omställning och rekrytering.
Nordisk Kompetens är en växande rekrytering och omställnings leverantör.
Nu behöver vi stärka vår kompetens runt om i Sverige med några erfarna konsulter i tjänsten RUSTA OCH MATCHA och andra tjänster.
Nordisk Kompetens har inom omställning ramavtal med med Arbetsförmedlingen RUSTA OCH MATCHA, Trygghetsstiftelsen TSn, Trygghetsfonden TSL, Sobona (fd KFS), TRS, CIKO och ett flertal privat aktör och kommuner.
Nordisk Kompetens arbetar även med Bemanning och Rekrytering. har avtal med ett flertal privata aktörer.
Vi är trippelcertifierad av Almega inom omställning, bemanning, rekrytering och använder verktyg som JTI, Matrigma, Ascend, MAPX, MAP, AON, Match V, MINT.
Anställningsform: Underleverantör.Publiceringsdatum2025-08-17
Arbetslivserfarenhet
Skall krav- Det är inte bara digital leverans, därför krävs det att du finns på plats på orten.
Önskvärda krav-
• Omställning eller coaching
• Erfarenhet av rekrytering
• Akademisk utbildning minst 3 år- inom beteendevetenskap/personal och arbetsliv/sociologi, studie-yrkesvägledare eller liknande en ett årig eftergymnasial utbildning
• Personliga egenskaper För att trivas i rollen är du en person som är van att självständigt driva ditt arbete framåt. Du är en förtroendegivande person som har god förmåga att inspirera, stötta och motivera din omgivning. Du stimuleras av att arbeta självständigt i en resultatorienterad organisation. Du har god kännedom om arbetsmarknaden och kunskap om andra funktioner i samhället såsom exempelvis AF, A-kassan, AGB och CSN.
• Vidare ser vi att du är en lösningsorienterad och innovativ person eftersom rollen kräver lyhördhet för deltagarens förutsättningar och utmaningar.
Om jobbet
Nordisk Kompetens får vi människor, företag och organisationer att utvecklas och växa - tillsammans formar vi framtiden! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig kontaktperson som står i annonsen. Vi är ledande inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
Vi finns på flera orter i landet. Vi har attraktiva karriärvägar och utvecklar hela tiden nya, spännande tjänster. Hos oss är du med och bidrar till att fler människor får jobb och att arbetsgivare kan stärka sin konkurrenskraft. Vi får människor, företag och organisationer att utvecklas och växa - tillsammans formar vi framtiden.
Vi söker vi underkonsulter och anställda då vi växer! Nordisk Kompetens skapar möjligheter för individer i arbetslivet där vi stöttar medarbetare, arbetsgivare och fack vid förändring.
Vi är en partner när företaget står inför att utveckla personal, växla eller minska personal.
Nordisk Kompetens befinner sig i en spännande fas där det sker en utveckling över hela Sverige. Vill du vara med på vår resa? Vi söker dig som har eget företag och vill vara vår samarbetspartner. Vad blir dina arbetsuppgifter?
I rollen som underkonsult arbetar du konsultativt med att coacha, rekrytera, stödja och vägleda personer i olika förändrings, karriär och omställnings frågor.
Ditt uppdrag riktar sig främst mot individer, men kan också vara för organisationer, grupper samt chefer.
Vi söker dig som är erfaren coach eller rekryterare och kan börja inom kort, med vår tjänst RUSTA OCH MATCHA i eget företag.
Som egen företagare/underkonsult skall du inneha F-skattsedel. Vi erbjuder även att arbeta med våra andra uppdrag inom omställning och rekrytering.
För att kunna ha en stadigare inkomst. Fler olika tjänster. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du en person som är van att självständigt driva ditt arbete framåt.
Du är en förtroendegivande person som har god förmåga att inspirera, stötta och motivera din omgivning. Du stimuleras av att arbeta självständigt i en resultatorienterad organisation. Du har god kännedom om arbetsmarknaden och kunskap om andra funktioner i samhället såsom exempelvis AF, A-kassan, AGB och CSN.
Vidare ser vi att du är en lösnings orienterad och innovativ person eftersom rollen kräver lyhördhet för deltagarens förutsättningar och utmaningar.
Tillträdesdag Enligt överenskommelse
Övrigt- Vi drar igång ett samarbete så fort vi hittar rätt kompetens
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
