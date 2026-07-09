Underkonsult/giggare inom teknisk information och dokumentation
Dokumentera EU AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-07-09
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Vi söker dig som vill samarbeta med Sveriges skarpaste informations- och dokumentationsspecialister.
(Kundernas informations- och dokumentationsutmaningar är vår vardag och vår passion. Vi tycker dokumentation är kul!)
Vi växer och söker nu fler skickliga underkonsulter/giggare som vill arbeta tillsammans med oss i spännande uppdrag hos våra kunder.
Om uppdragen
Vårt uppdrag är att göra våra kunders information och teknisk dokumentation lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att använda. Vi jobbar ofta i roller såsom:
Informationsspecialister
Teknisk skribent
Dokumentsamordnare/Document Controller
Dokumentationsspecialister
Dokumentationsingenjörer
Våra kunder finns inom många olika branscher och uppdragen varierar från kortare specialistinsatser till längre konsultuppdrag. Vi jobbar främst i Stockholm med omnejd, men har även uppdrag på andra orter. De flesta av våra uppdrag utförs på plats hos kunden men ofta ges goda möjligheter till hybridarbete.
Om att vara underkonsult till Dokumentera
Hos Dokumentera blir du en del av ett specialistföretag där våra kunders information och dokumentation är vår kärnverksamhet. Vi värdesätter långsiktiga relationer och söker samarbetspartners som delar vårt engagemang för kvalitet, professionalism och kundnytta.
Vi strävar alltid efter bästa möjliga matchning mellan uppdrag och konsult, och vinnlägger oss också om att ge bästa möjliga stöd och stöttning i uppdragen. Vi gillar att hjälpa varandra så det finns alltid någon att fråga. Du kommer att ha löpande kontakt med den kundansvariga säljaren under hela uppdragets gång. När du samarbetar med oss bjuds du även in till våra konsultträffar och evenemang och deltar i den mån du önskar.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom teknisk dokumentation eller informationshantering.
Har arbetat som teknisk skribent, dokumentsamordnare eller i en liknande roll.
Har ett strukturerat arbetssätt och gärna erfarenhet av projektarbete.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har god förståelse inom teknik/IT.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Har en eftergymnasial utbildning, gärna inom teknik/IT.
Trivs i konsultrollen och tycker om att skapa värde hos kunden.
Läs gärna våra andra jobbannonser på hemsidan för mer information om våra roller.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret. Skriv in ditt personliga brev i avsett fält eller bifoga ett brev tillsammans med ditt cv. Gör det redan idag!
Har du frågor? Slå en signal till Emanuela Pedrocco på 070 577 05 77. Vi rekryterar löpande och är alltid intresserade av att komma i kontakt med skickliga informations- och dokumentationsspecialister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dokumentera EU AB
(org.nr 556699-8703)
Slupskjulsvägen 34 (visa karta
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111 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Dokumentera Eu AB Jobbnummer
9997702