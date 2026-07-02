Underhållsteknisk chef
NIlsson & Mossberger AB / Gruv- och metallurgijobb / Gislaved Visa alla gruv- och metallurgijobb i Gislaved
2026-07-02
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Trioworld är en ledande producent av förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm. Vi grundades 1965 i Smålandsstenar och har sedan dess vuxit till ett internationellt företag med ett starkt engagemang för kvalitet, innovation och hållbarhet. Hos oss blir du en del av en organisation som varje dag arbetar för att skapa mer hållbara förpackningslösningar och bidra till en bättre framtid. Vi tror på att goda resultat skapas av människor som mår bra – därför lägger vi stor vikt vid trygga arbetsvillkor, en sund arbetsmiljö och en kultur där samarbete och utveckling står i centrum.Idag finns vi med produktion i flera länder, bland annat Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Kanada, USA och Indien, samt försäljningskontor i Norge & Finland. Vår internationella närvaro öppnar upp för många möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. Som en del av Trioworld blir du en viktig del av ett engagerat och ansvarstagande företag där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans framåt. Vi ser fram emot att få göra den här resan tillsammans med dig! www.trioworld.com
Vi söker en Underhållsteknisk chef till Trioworld
Vill du leda och utveckla en underhållsorganisation som är avgörande för en stabil och effektiv produktion?Nu söker Trioworld en engagerad och strategisk Underhållsteknisk chef som vill ta ett helhetsansvar för vår underhållsverksamhet och tillsammans med ett kompetent team fortsätta utveckla en modern och driftsäker produktionsanläggning. Vi är mitt i utvecklingen av 2030 års miljökrav vilket innebär kommer ställa högre krav på vår produktionsutrustning.
Du får det övergripande ansvaret att leda, planera och utveckla underhållsarbetet så att verksamheten når uppsatta mål inom säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet och långsiktig utveckling av vår maskinpark och anläggning. Vår maskinpark är bred och består av allt från äldre maskiner till moderna högautomatiserade produktionsavsnitt och robotceller. Produktionen är i kontinuerlig drift.
Du ingår i produktionsledningsgruppen och rapporterar till Operations Manager. Du leder en organisation med cirka 22 medarbetare inom el- och mekaniskt underhåll, där två gruppansvariga rapporterar direkt till dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och utveckla underhållsorganisationen, vilket omfattar både maskinparken och fastigheten
Säkerställa ett säkert, strukturerat och kostnadseffektivt underhåll
Utveckla rutiner, arbetssätt och processer
Driva och implementera förbättringsarbetet enligt WCM:sTPM-modell
Ta fram och följa upp budget för reservdelar, maskinreparationer och fastighetsunderhåll
Planera och genomföra större underhållsstopp
Följa upp driftstopp, analysera orsaker och säkerställa effektiva åtgärder
Driva tekniska projekt kopplade till produktion och anläggning
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med ett genuint teknikintresse. Du har förmågan att kombinera ett strategiskt helhetsperspektiv med ett operativt engagemang och trivs i en roll där du driver förändring, utveckling och ständiga förbättringar.
Du är tydlig, strukturerad, lösningsorienterad och har ett coachande ledarskap som skapar delaktighet och engagemang. Du bygger goda relationer och samarbetar naturligt med såväl internt som externt.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av en ledande roll inom underhåll i tillverkningsindustrin. Kanske är du van vid processindustrin, även om detta inte är ett absolut krav. Du har goda kunskaper i TPM och i förbättringsarbete och har förmågan att strukturera upp arbetet. Vi tror du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis produktion, maskinteknik, industriell teknik, logistik eller motsvarande.
Då vi är en internationell koncern behöver dina kunskaper i både engelska och svenska vara flytande i tal och skrift.
Hos Trioworld blir du en del av ett internationellt industriföretag där hållbarhet, innovation och långsiktig utveckling står i fokus. Du får en nyckelroll med stora möjligheter att påverka verksamheten och utveckla både människor, processer och teknik tillsammans med engagerade kollegor. Tjänsten innebär endast ett fåtal planerade resor.
I denna rekrytering samarbetar Trioworld med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701–460 390 eller Andreas Nilsson 0701–460 391. Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan snarast. Intervjuer kommer att hållas under v 33-35, hos Trioworld 24-25/8.
Varmt välkommen med din ansökan och ha en fin sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Parkgatan 10 (visa karta
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333 20 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Trioworld AB Jobbnummer
9988535