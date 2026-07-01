Underhållstekniker/Underhållsingenjör till BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
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Var med och säkra driften – idag och i morgon
Vi är inne i en spännande utvecklingsresa där kraven på driftsäkerhet, tillgänglighet och robusta processer ökar i takt med vår växande beläggning. Nu söker vi dig som vill vara med och ta vårt maskinunderhåll till nästa nivå.
Det här är en möjlighet för dig som vill göra verklig skillnad – inte bara fixa problem, utan vara med och förebygga dem. Redo att ta nästa steg?Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team – tillsammans bygger vi ett ännu starkare och mer driftsäkert underhåll.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en viktig framtidsresa med tydligt fokus på driftsäkerhet Möjlighet att påverka och utveckla både teknik och arbetssätt En stabil arbetsgivare med hög ambition och samhällsviktig leverans Engagerade kollegor och en kultur där vi utvecklas tillsammans
Din framtida utmaning
I denna roll kommer du vara med och bidra till vår planering, framtagande och implementation av processer, organisation, tekniska hjälpmedel och styrande dokument. Du kommer att arbeta med processförbättringar i stort och smått som hjälper oss att ta nästa steg mot vårt mål att i högre grad digitalisera verksamheten och förbättra tillgängligheten i maskinerna med faktabaserade beslut.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och optimera förebyggande underhåll
Driva och delta i tekniska förbättringar och investeringar
Bidra till utveckling av våra arbetssätt, metoder och strategier
Samverka med produktion, teknik, kunder och externa leverantörer
Medverka till fastställande av underhållstrategin
Internutbildningar
Medverka vid implementation av nytt underhållssystem (CMMS)
Ta fram KPI:er Lager, analys/optimering Rotorsaksanalyser
Upprätta stödjande och styrande dokument till underhållsberedningar
Den du är
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av underhållsverksamhet under utveckling samt erfarenhet av implementation och hantering av underhållssystem (CMMS) och Lean production.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial teknisk utbildning med inriktning mot underhåll/produktion alternativt har du erhållit motsvarande kunskap på annat sätt. Du bör också ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Önskvärt är goda kunskaper inom Officepaketet, affärssystem (SAP eller motsvarande), engelska i tal och skrift samt B-körkort.
Då vi jobbar som ett lag så är det viktigt att du är en person som tycker om att arbeta tillsammans och har förmåga att knyta kontakter och bilda team. Du har även en förmåga att förstå och förklara komplexa problem på ett pedagogiskt sätt.
God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
B körkort är också ett krav.
Kanske är du:
En erfaren underhållstekniker inom verkstadsindustrin
En produktionstekniker (eller liknande) som vill bredda dig och ta steget mot underhåll
Eller en ingenjör med relevant erfarenhet och ett starkt tekniskt intresse
Det viktigaste är att du:
Har ett proaktivt synsätt och gillar att ligga steget före
Förstår värdet av hög driftsäkerhet i en växande verksamhet
Trivs i en miljö i förändring och vill bidra till utvecklingen
Är lösningsorienterad och gillar att samarbeta
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du kommer att vara del i en grupp med erfarna underhållstekniker med en härlig laganda. Ditt jobb kommer att vara varierande med stort eget ansvar och ett kreativt innehåll. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetensutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten påwww.jobbaochlev.se/ www.inspiration.ornskoldsvik.se/ www.hogakusten.com/sv
Kontaktpersoner
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Björn Berglund, chef Maskinunderhåll 0660 - 808 13 eller Cathrine Lind, rekryteringskonsult 070-5770618.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
OBS! Vi tar semester under v 28-31 och din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 9 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
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114 59 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9986159