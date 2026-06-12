Underhållstekniker Till Witron I Bålsta
Barona Teknik & Installation AB / Maskinreparatörsjobb / Håbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Håbo
2026-06-12
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Håbo
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
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eller i hela Sverige
WITRON was founded in Germany in 1971 and has more than 7,000 employees worldwide today. The WITRON Group is a strong partner for highly automated logistics systems – from planning to implementation to maintenance. Our teams - responsible for far more than just mechanics, electronics, mechatronics, and IT – keep operations running smoothly and work hands-on in our high-tech facilities. Professional, well-equipped, and fully committed to delivering the right solution.
As part of the WITRON Group, WIOSS WITRON On Site Services filial is internationally successful in the technical operation and maintenance of automated logistics systems.
In Bålsta, WITRON, together with Axfood's logistics company Dagab, has built and designed a highly automated facility that was put into operation in 2022. The facility is equipped with the latest technology in logistics automation and WITRON employs around 100 people
Din roll i vårt team
Som en del av vårt team kommer du att:
Arbeta med ett brett spektrum av elektriska och mekaniska arbetsuppgifter med begränsad handledning.
Stötta produktionsteamet genom grundläggande felsökning samt coachning.
Driva förbättringsarbete genom god systemförståelse och platsspecifika förbättringsåtgärder.
Utföra alla arbetsuppgifter med ett tydligt Safety First-fokus.
Genomföra planerat dagligt och veckovis underhåll samt hantera akuta driftsstörningar.
Vi söker dig som har
Relevant teknisk utbildning, exempelvis elektriker, automationstekniker, maskinmontör eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av arbete inom el och/eller mekanik.
Dokumenterad erfarenhet av underhåll och felsökning av industriell utrustning och maskiner.
Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Möjlighet att jobba skift
Som person tror vi att du
Är lösningsorienterad och tar egna initiativ.
Arbetar noggrant, pålitligt och med hög säkerhetsmedvetenhet.
Trivs med att arbeta i team men även kan arbeta självständigt.
Flexibilitet att arbeta i olika temperaturmiljöer (+25°C till ‐25°C).
Har förmåga att arbeta på höjd.
Ett starkt engagemang för säkerhet och kvalitet i allt arbete.
Vi erbjuder dig
Ett prestationsbaserat ersättningssystem: WITRON erbjuder konkurrenskraftiga löner och ett attraktivt förmånspaket.
En uppskattande arbetsmiljö: Platt organisation, en personlig företagskultur samt en arbetsmiljö som präglas av förtroende och respekt.
Utvecklingsmöjligheter: Interna utbildningar, vidareutbildning och tillgång till vår Talent Factory.
Trygghet: Familjeägt företag verksamt inom en framtidssäker bransch.
Utmaningar: Variationsrika arbetsuppgifter, hög teknisk nivå och innovativa lösningar.
Övrig information
Arbetsplatsen kan vara svår att nå med kollektivtrafik, särskilt med hänsyn till arbetstider (skiftgång). Därför är det en fördel om du har körkort och tillgång till bil eller annat pålitligt transportmedel.
I enlighet med vår arbetsmiljöpolicy är rökning inte tillåten under arbetstid. Du kommer även att genomgå en medicinsk undersökning för att erhålla ett tjänstbarhetsintyg, vilket krävs för arbete på höjd.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Witron med Barona och du kommer att bli anställd hos Witron.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Arvidsson på camilla.arvidsson@barona.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Start för tjänsten sker enligt överenskommelse och gärna omgående. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mail, så ansök till tjänsten via vår hemsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202), https://witron.de/
764 34 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Witron Kontakt
Area Manager
Camilla Arvidsson camilla.arvidsson@barona.se +46735402796 Jobbnummer
9961987