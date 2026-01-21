Underhållstekniker till Vatten produktion, Mälarenergi Vatten AB
Vatten är vårt viktigaste livsmedel - och bakom varje droppe rent dricksvatten finns en teknisk värld som ständigt utvecklas. Hos oss möter du allt från robust 50-talsutrustning till modern teknik, och varje dag bjuder på nya mekaniska utmaningar att lösa. Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad underhållstekniker som vill vara med och säkerställa en trygg och stabil vattenproduktion. Här får du en nyckelroll där ditt tekniska kunnande gör direkt skillnad för människors vardag.
Vi har bestämt oss! Vi på Mälarenergi ska nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led. För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in.
Din roll
Som underhållstekniker hos oss arbetar du nära driften och ansvarar tillsammans med driften för att säkerställa driftsäkerheten i våra anläggningar. Du kommer att arbeta både förebyggande och avhjälpande, med ett tydligt fokus på mekaniska system och komponenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Felsökning, reparation och förbättringar av mekanisk utrustning
• Löpande underhåll av pumpar, ventiler, rörsystem och övriga maskiner
• Medverkan i projekt kring modernisering och optimering av anläggningen
• Dokumentation av utfört arbete och uppdatering av underhållssystem
• Samarbeta nära driftpersonal, ingenjörer och övrig underhållsorganisation
Vi ansvarar tillsammans för våra anläggningar och arbetsuppgifterna kan vara av varierande karaktär, från enklare uppgifter så som att göra rent utrustning eller att du behöver röja sly vid någon yttre station eller liknande till mer komplexa mekaniska utmaningar.
Vi söker dig
Med gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom industri, mekanik eller likvärdigt. Du har erfarenhet av arbete i produktionsmiljö och är van vid mekaniskt underhåll, felsökning och att lösa tekniska problem i driften. Erfarenhet från VA-verksamhet eller processindustri är meriterande. Kan du svetsa så är det starkt meriterande.
Du är en lösningsorienterad och samarbetsinriktad person som trivs med praktiskt arbete och att hitta orsaker bakom fel. Du arbetar strukturerat och har ett analytiskt eller innovativt förhållningssätt som gör att du både löser problem och ser förbättringsmöjligheter i utrustning och arbetssätt.
För tjänsten krävs B-körkort, goda datakunskaper samt svenska i tal och skrift.
Det här är vi, dina kollegor
Vattenproduktion består av 14 kollegor som tillsammans ansvarar för drift och underhåll av våra anläggningar. Tillsammans utgör vi ett team som alltid ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs. Här arbetar vi flexibelt och lösningsorienterat, med ett tydligt gemensamt mål: att säkerställa ett tryggt och stabilt vatten till Västerås, Surahammar och Hallstahammar.
Nu söker vi en underhållstekniker som vill bidra med ny energi och vara med och skapa en värld av möjligheter tillsammans med oss.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Ersättning
