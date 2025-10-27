Underhållstekniker till vår kund i Jordbro
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Haninge Visa alla maskiningenjörsjobb i Haninge
2025-10-27
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Haninge
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig och serviceinriktad problemlösare som trivs i en dynamisk produktionsmiljö? Kemetyl söker en underhållstekniker till deras anläggning i Jordbro. Här får du chansen att arbeta med avancerade maskiner och processer, samtidigt som du säkerställer att produktionen rullar på effektivt.
Vi söker en ansvarstagande och prestigelös underhållstekniker som är initiativtagande, lösningsorienterad och förbättringsdriven. Du samarbetar väl i team och bidrar aktivt till en god teamkänsla, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för underhåll och projekt. Du är innovativ, analytisk och har ett starkt driv att utveckla både processer och rutiner.
Arbetstider: 06:30-16:15 (mån-tors), 06:30-12:00 (fre), (Tjänsten innebär beredskap fram till klockan 22:00, med telefonsupport till 23:00. Beredskapstjänstgöringen sker vanligtvis två veckor åt gången, med skiftgång under perioden september-februari.)Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
• Dagligt underhåll och felsökning av produktionslinor (mekanik, pneumatik, hydraulik, servomotorer, robotar, tryckluft, slangar, givare)
• Enklare elarbeten: ventilation, belysning, sprinklersystem (~10% av tiden)
• Planerat förebyggande underhåll och uppföljning
• Utbilda operatörer i enklare underhållsåtgärder
• Delta i installationer, kravställning och test av nya maskiner
• Beredskap
Krav för tjänsten
• Minst 3 års erfarenhet inom produktionsteknik eller underhåll
• Mycket goda kunskaper i mekanik, pneumatik, hydraulik och servomotorer
• Grundläggande kunskaper i PLC: felsökning och schemaförståelse
• Goda kunskaper i svenska och engelska (för teknisk support)
Meriterande
• Erfarenhet av brandfarliga produkter, ATEX-utbildning
• Robotprogrammering
• Skärande bearbetning, svetsning och rördragning
• Erfarenhet från sprinklersystem eller processindustri
• Kunskap om reservdelshantering och dokumentation
• Heta arbeten-certifikat
• Tekniska fritidsintressenOm företaget
Kemetyl Gruppen erbjuder en bred produktportfölj av konsumentprodukter inom bilvård, hem och trädgård. Utöver detta har Kemetyl en betydande produktion av teknisk sprit. Med produkter såsom T-Blå®, T-Gul®, T-Röd®, T-Grön® och Plastic Padding är Kemetyl ett varumärke som är välkänt bland flera generationer. Kemetyls T-produkter står för kvalitet, säkerhet och expertis och är Nordens starkaste varumärke för bland annat rödsprit, tändvätskor, och spolarvätskor. Koncernen omsätter totalt ca SEK 1,1 miljarder med försäljning inte bara över hela Europa utan även i Afrika och Asien. Totalt har Kemetyl ca 180 medarbetare i 9 länder, två egna produktionsanläggningar, en tankterminal och flera lagerlokaler. Kemetyl är en av de största aktörerna inom produktion, marknadsföring och försäljning av kemtekniska produkter i Europa. Företagets fysiska närvaro på flertalet marknader möjliggör en lokal närvaro hos kunderna och goda insikter i de olika marknadernas förutsättningar vilket säkrar en god servicenivå med hög leveranssäkerhet.
Låter detta intressant? Då kan du vara den vi söker! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Haymanot Yigremachew Jobbnummer
9574782