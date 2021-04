Underhållstekniker till Textilia i Rimbo! - Uniflex Sverige AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm

Uniflex Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Textilia söker nu en service-/underhållstekniker till tvätteriet i Rimbo utanför Norrtälje. Uniflex ansvarar för rekryteringen och anställningen sker direkt hos Textilia. Företaget erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn. De tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet till sjukhus och andra vårdinrättningar. Textilia har ca 650 anställda, finns på åtta orter i Sverige och omsätter cirka 600 mkr per år.Anläggningen i Rimbo är ett modernt och tekniskt utvecklat tvätteri där du får chansen att arbeta med det senaste inom processindustrin. Som service-/underhållstekniker på Textilia arbetar du tillsammans med dina kollegor för att uppnå en effektiv process med hög tillgänglighet. I arbetet ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samtidigt som du ansvarar över den administrativa delen när det kommer till arbetsorder och inköp. Skiftarbete tillämpas och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Som person är du en strukturerad och noggrann lagspelare med stark drivkraft framåt. Du har en naturlig förmåga att bygga och utveckla goda samarbetsförhållanden och skapa engagemang bland dina kollegor. Dig vi söker är antagligen utbildad inom drift och underhåll, eller som verkstadsmekaniker. Du har vidare minst fem års erfarenhet av industriell verksamhet och besitter grundläggande kunskaper inom smörjning, pneumatik, hydraulik, svetsning och maskinbearbetning. B-körkort är ett krav likväl flytande svenska samt bra engelska i tal och skrift.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag.Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Uniflex Sverige AB5691726