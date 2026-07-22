Underhållstekniker till Textilia Cleanroom, Örebro
Cleverex Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vill du vara med och bygga upp en verksamhet som gör skillnad på riktigt? Textilia Cleanroom befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker en engagerad underhållstekniker. Textilia är en marknadsledande skandinavisk koncern som varje dag förser vård, hotell och restauranger med rena textilier, och som präglas av en stark värdegrund och en inkluderande arbetsmiljö med stor kulturell mångfald.
I rollen som underhållstekniker kliver du in i en miljö där hygien, dokumentation och teknisk precision står i absolut centrum. Du blir en nyckelperson i att säkerställa driftsäkerheten i en toppmodern tvättanläggning där strikta krav på ordning och reda är en del av vardagen. För dig som är tekniskt skicklig och trivs med stort ansvar är detta en unik möjlighet att bli en del av Textilia Cleanroom och vara med och utveckla ett växande affärsområde inom en stabil och framtidsorienterad koncern.
Du erbjuds
Hos Textilia erbjuds du en unik möjlighet att vara med på en spännande resa i en helt nybyggd och toppmodern anläggning. Här får du arbeta i en högteknologisk miljö med den senaste maskinparken, vilket ger dig optimala förutsättningar att utvecklas i din professionella roll. Du blir en del av ett engagerat team där innovation och ständiga förbättringar står i fokus och där din tekniska expertis blir avgörande för produktionens framgång. Hos Textilia värderas ditt engagemang högt och du får stora möjligheter att växa i takt med deras nyskapande tvätteri.Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker har du en nyckelroll i att säkerställa att produktionen och de tekniska systemen fungerar med högsta precision och tillförlitlighet. Arbetet är varierat och spänner över allt från akuta reparationer till strategisk planering och optimering av våra anläggningar. Du rör dig i en tekniskt avancerad miljö där du kombinerar praktiskt handlag med administrativa uppgifter och systemstöd för att proaktivt förhindra driftstopp. Genom nära samarbete med både interna kollegor och externa leverantörer bidrar du till en säker och effektiv verksamhet där ständiga förbättringar står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och tekniska anläggningar för att säkerställa maximal driftsäkerhet.
• Planera och schemalägga underhållsinsatser strategiskt för att minimera påverkan på produktionen.
• Administrera material och reservdelar samt ansvara för god ordning och optimala lagernivåer.
• Arbeta systematiskt i underhållssystemet MaintMaster för planering, dokumentation och uppföljning av arbetsorder.
• Övervaka och åtgärda larm via CTS-systemet samt hantera styrsystem för kritiska funktioner som FFU:er, vattenkvalitet, ånga och kyla.
• Hantera leverantörskontakter och koordinera externa resurser vid reparationer och komplexa tekniska problem.
• Arbeta aktivt med kvalitet och säkerhet enligt principerna för HRO (Helt, Rent, Ordning)
• Delta i och driva avdelningens utvecklingsarbete genom att identifiera och genomföra tekniska förbättringsförslag.Profil
Vi söker dig som har en stark teknisk nyfikenhet och som nu vill ta nästa steg i din karriär inom underhåll. Som person trivs du i en roll där noggrannhet och struktur är avgörande, och du räds inte att ta ett stort eget ansvar för att lösa de utmaningar du ställs inför. Du är en genuin problemlösare som värdesätter kvalitet i varje arbetsmoment, och du har en fallenhet för att arbeta i miljöer där strikta regler och krav på hygien är en del av vardagen.
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• 1–2 års erfarenhet av underhållsarbete inom producerande verksamhet.
• Grundläggande kunskaper och ett genuint intresse för mekanik, automation eller el.
• God förmåga att efterleva strikta hygienregler och säkerhetsföreskrifter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska för att hantera teknisk dokumentation och arbeta enligt dokumentationskrav (GDP).
• Erfarenhet av GMP, ISO-standarder eller arbete i underhållssystem som MaintMaster (meriterande).Övrig information
• Anställningsform: Direktrekrytering till Textilia Cleanroom (Cleverex Bemanning sköter rekryteringsprocessen).
• Placering: Örebro
• Arbetstid: Dagtid
• Start: Enligt överenskommelse.
• Lön: Marknadsmässig lön.
• Kontakt: Frågor besvaras av rekryteringsansvarig på Cleverex Bemanning.Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
Radiatorvägen 15 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Textilia Cleanroom Kontakt
Peyrau Saleh peyrau.saleh@cleverex.se Jobbnummer
10009287