Underhållstekniker till Talent Plastics i Laxå
TNG Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laxå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Laxå
2025-11-14
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Laxå
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Kumla
eller i hela Sverige
Vill du bli en nyckelperson i ett team som ständigt strävar efter förbättring? Välkommen till oss i Laxå!
Vill du bli en nyckelperson inom industriellt underhåll? Som underhållstekniker hos Talent Plastics i Laxå är du med och säkrar driften i vår formsprutningsproduktion. Du arbetar med felsökning, reparation och förebyggande underhåll i en modern fabrik med fokus på Lean. Här får du varierade arbetsdagar, teknik i framkant och möjligheten att både påverka och utvecklas. Vi söker dig med erfarenhet av underhåll inom industrin, kanske som servicetekniker, mekaniker eller automationstekniker. Välkommen till ett värderingsstyrt bolag med hållbarhet, kvalitet och nöjda kunder i fokus!
Ditt anställningserbjudande
Hos oss får du tryggheten i en etablerad verksamhet och möjligheten att växa i en teknisk och utvecklande roll. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, ansvar och förbättringsarbete genomsyrar vardagen. Vi erbjuder god arbetsmiljö, engagerade kollegor och en arbetsplats där människor och lösningar står i fokus. Du får arbeta med framtidens produktionsteknik i ett företag där dina idéer räknas och din insats syns.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som underhållstekniker arbetar du med att:
• Ansvara för att både internt och externt förebyggande underhåll genomförs för en hög tillgänglighet på maskiner/utrustning
• Felsökning och reparation av formsprutor, robotar och övrig kringutrustning i den dagliga verksamheten
• Ansvara för inköp av reservdelar
• Deltaga i dagliga morgonmöten
• Arbeta i vårt serviceprogram Mainter
Du får en viktig roll i att säkerställa driftsäkerheten i vår produktion.
Värt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i vår fabrik i Laxå. Här arbetar cirka 55 personer, och vi är en del av Talent Plastics-koncernen. Vi har ett nära samarbete mellan olika affärsenheter och delar gärna kunskap över gränserna. Arbetet sker dagtid och vi tillämpar löpande urval vid rekryteringen.
Våra förväntningar
Vi söker dig med erfarenhet av reparation och underhåll, gärna inom formsprutning. Du är trygg i att hantera teknik och har grundläggande datorkunskaper. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och självgående. Du är praktiskt lagd, stresstålig och har en strukturerad arbetsstil. Ett stort engagemang och viljan att lära är egenskaper vi sätter högt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768-72 92 51 Jobbnummer
9604974