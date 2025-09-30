Underhållstekniker till Reningsverket Örebro
2025-09-30
Vill du arbeta med händerna i en verksamhet som gör skillnad, tillsammans med ett gäng fantastiska kollegor? Då kan det här vara tjänsten för dig! Som underhållstekniker hos oss tillhör du Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare.
Vi söker en underhållstekniker med inriktning mekaniker och reparation som en del av vår driftgrupp hos oss på reningsverket. Vi söker dig som idag jobbar med, eller har jobbat med underhållsteknik, reparation, mekaniskt arbete, med känsla för problemlösning och kreativt tänkande.
I rollen som underhållstekniker har du en viktig funktion för att reparations- och underhållsarbetet ska fungera på bästa sätt. Tillsammans med vår grupp bestående av drift- och underhållstekniker, elektriker, arbetsledare, gruppchef och enhetschef kommer ditt arbete bidra till att rena vårt vatten, och skapa en bra miljö för framtiden. Arbetet är på plats på reningsverket i Örebro, och anställningen är inom Örebro Kommun där du förväntas och följa kommunens policys och rutiner. I ditt uppdrag ingår bland annat arbete med metaller, legeringar, tillsatsmaterial, gängsnitt, måttprinciper, plåtbearbetning. Du arbetar även med underhåll av vår verkstadstekniska maskinpark med svarvarm, svetsar, slipar, borrar och kapmaskiner.
På reningsverket jobbar vi väldigt tätt med alla yrkeskategorier, och har ett gott samarbete och en mycket god dialog. Vi värnar om den öppna, och positiva kultur vi har och lägger därför stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och hur du som person kan bidra till en bättre arbetsplats.
Exempel på arbetsuppgifter:
• reparationer av avloppsprocessteknisk och fastighetstekniks utrustning, som pumpar, rör, ventiler, mätare och kompressorer
• uppdatera maskinpark, reservdelar och säkerhetsutrustning
• planera och genomföra underhållsarbetet på ett arbetsmiljömässigt, tidsmässigt och kostnadseffektivt sätt
• upprätthålla reservdelslagret samt göra inköp av reservdelar
• samarbeta med entreprenörer
• delta i planerings- och driftmöten
• arbeta i underhållssystemet IDUS för hantering av arbetsordrar, och periodiska underhållspunkter
Om arbetsplatsen
Inom verksamheten Vatten och avlopp får du kollegor i många olika roller, med en mängd olika arbetsuppgifter. Tillsammans ser vi till att örebroarna får rent dricksvatten i kranen, att ta hand om och rena avloppsvattnet, underhålla och bygga ut ledningsnätet samt utveckla vattenförsörjningen inför framtiden genom till exempel vår nybyggda vattenreservoar Lyra.
Teknik och Serviceförvaltningens uppdrag är att ge Örebroarna en god kommunalteknisk service.
Reningsverket utgör en del av Tekniska och Serviceförvaltningen, TSF, där miljökrav, god ekonomi och kvalitet är grundstenar i vår verksamhet. TSF ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsövervakning, trafik, torg, parker och grönområden, vatten och avlopp, avfall, gasnät och produktion av biogas, kommunens fordon och intern posthantering.
Din arbetsplats är på Skebäcksverket, Örebros reningsverk som är vackert beläget i direkt anslutning till naturreservat och en fantastisk omgivning för promenader. Vi är ett gäng på ca 30 medarbetare som är stolta över vårt fina reningsverk.
Vårt verksamhetsområde är hela kommunen med 8 reningsverk och ca 125 pumpstationer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som elektriker hos oss krävs det en god samarbetsförmåga, där du värderar ett gott samarbetsklimat och gillar att hjälpa dina kollegor. Du är flexibel och kan prioritera dina arbetsuppgifter beroende på vad som är mest akut, samt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare har du god förmåga att arbeta självständigt och känner dig trygg med att ta egna initiativ i dina dagliga arbetsuppgifter. I rollen krävs även att du kan hantera det svenska språket i tal och skrift på det sätt verksamheten kräver gällande skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• verkstadsteknisk utbildning gymnasienivå alternativt annan motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet
• utbildning inom pumpteknik, process, VA, eller liknande på gymnasial nivå
• erfarenhet av arbete som underhållstekniker, mekaniker, eller reparatör inom VA eller processindustrin
• B-körkort, manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet inom VA- process eller industri
• erfarenhet av inköp av verkstadstekniskt material
• erfarenhet av offentlig förvaltning
• erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• traktorkörkort
• hjullastarutbildning
• heta ArbetenTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
