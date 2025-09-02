Underhållstekniker till Orsing
J.H. ORSING AB was founded in the 50 's as Ingenjörsfirman J.H. Orsing by John Harry Orsing. Being a trained refrigeration engineer, his first invention was a deep-freeze named "Osby-Polar". This invention gave him the economic possibilities to start thinking about new inventions.Ernst Orsing, engineer and inventor, followed his father 's trade. Over the years he designed several interesting products such as the development of the aspirating tubes Scantube®, Scantube® Vent, Hygovac® and Hygovac® Vent as well as the aspirator tips Hygo® Surge, Hygo® Jet and Hygo® Tip. Today the Orsing products are available throughout the world. We attend major Dental Exhibitions and take pride in doing our outmost for customers all over the world. J.H. Orsing AB is owned by Directa AB since 2015. We are still working with expansion of our product range. But even more important, we are working to meet the demand for environmentally friendly, fossil-free products to reduce the level of carbon dioxide in the atmosphere. This is a way we can help save our planet for future generations. Please visit our webpage further information about us www.orsing.se
Är du en tekniskt allround och händig person som nu söker och är redo för nya utmaningar? Nu har du möjligheten att kunna börja på ett framgångsrikt företag i Helsingborg.
Fortsatt bra orderingång och efterfrågan på våra olika dentalprodukter under 2025 och framåt, gör att vi nu behöver förstärka vårt team i Helsingborg med en ny kollega till vår produktionsanläggning, en underhållstekniker.
Rollen som underhållstekniker hos oss på Orsing
Vi söker dig som vill arbeta med underhåll, ständiga förbättringar och utveckling. Du kommer tillsammans med vår produktionschef säkerställa en optimal daglig drift/produktion i vår anläggning. Arbetsuppgifterna som underhållstekniker är varierande och består bland annat av att planera, utföra och dokumentera underhåll och service t.ex. av våra extruderingsmaskiner samt övrig utrustning inom vår produktion.
Utöver ovan kan rollen kort sammanfattas i nedanstående punkter:
• Säkerställa den dagliga driften av produktionen.
• Daglig problemlösning och hantering av maskinpark.
• Samordning av underhållsaktiviteter och deltagande i deras planering.
• Förebyggande arbete och underhåll samt samarbeta med produktionschef i framtagandet av underhållsplaner.
• Implementering av operatörsrelaterat underhåll.
• Utbilda våra maskinoperatörer vid produktionsförändringar.
• Utveckling av rutiner och instruktioner.
• Ingå i arbetslaget som en aktiv medspelare och ta initiativ till och ge förslag på förbättringar i verksamheten.
• Arbeta kontinuerligt med förbättringar och optimering av produktionsprocesser.
• I samråd med produktionschef, aktivt verka för införande av ny teknologi och automatisering samt konstruktion och byggnad av nya maskiner samt inkörning av dessa.
• Delta i innovationsdrivna produktprojekt och testkörningar i produktionen.
• Utveckling av investeringsförslag och driva produktionsförbättringsprojekt.
• Sanering och daglig skötsel av maskiner och utrustning i verkstad.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en mycket viktig del av företaget. Orsing är ett stabilt och framgångsrikt företag i Helsingborg som även ingår i en större internationellkoncern. Vi erbjuder en god och trevlig arbetsmiljö samt goda utvecklingsmöjligheter. Hos kommer du att trivas!
Din bakgrund och lämpliga erfarenheter
Vi söker i första hand dig som tidigare har arbetat inom produktionsmiljö, t.ex. som underhålls- eller servicetekniker eller på mekanisk verkstad. För att du ska passa in i rollen som underhållstekniker hos oss tror vi att du har följande bakgrund och erfarenheter:
• Du har i grunden någon form av verkstadsteknisk utbildning inom områdena el och eller mekanik.
• Du har erfarenhet av mekaniskt och tekniskt arbete inom produktionsmiljö gärna från en liknande roll.
• Du behärskar svets och besitter samtidigt kunskap i skärande bearbetning (borr, svarv, fräs etc.).
• Du har god datorvana i MS Office och IT-system.
• Du har goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
• Du har gällande körkort B, samt truck kort.
Meriterande är kompetens inom hydraulik och pneumatik samt tidigare erfarenhet från produktionen på ett formsprutnings- eller extruderingsföretag.
Din personlighet
Ditt arbetssätt präglas av gott omdöme, noggrannhet, ordnings- och ansvarskänsla. Vi sätter stort värde på din förmåga att vara flexibel och du har inget emot att växla mellan olika arbetsuppgifter, utan ser det som stimulerande. Du är en person som främjar ordning och reda samt gillar att arbeta med ständiga förbättringar.
Din samarbetsförmåga är god och med ditt positiva och engagerade sätt bidrar du till ett bra arbetsklimat inom arbetslaget. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och idéer till dina övriga kollegor. Du har lätt att kommunicera med andra personer i din omgivning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten.
Arbetsort och arbetstider
Arbetet sker på vår produktionsanläggning i Helsingborg. Heltid dagtid, men eventuell jour/extra tid kan förekomma utöver din ordinarie arbetstid. Avtal IF Metall. Tillträde omgående enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar med Ny Kollega. Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733670660. Sista ansökningsdag är den 30 september men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook.
