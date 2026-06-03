Underhållstekniker till Orkla i Kungshamn
Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Sotenäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Sotenäs
2026-06-03
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Vill du arbeta i en varierad roll där du får utvecklas, lära dig nytt och vara med och lösa tekniska utmaningar varje dag? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som underhållstekniker arbetar du med att säkerställa driften av våra maskiner och produktionsutrustningar. En stor del av arbetet består av felsökning och problemlösning, både på maskiner och i våra system. Du kommer även att delta i förebyggande underhåll och bidra till att utveckla våra arbetssätt. Arbetet är omväxlande och passar dig som tycker om att kombinera praktiskt arbete med tekniskt tänkande.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi letar efter en engagerad och nyfiken person till vårt underhållsteam i Kungshamn. Vi är öppna för både dig som är i början av din karriär och dig som har några års erfarenhet. Kanske tar du studenten i år och har genomfört praktik inom mekanik eller industri, eller så har du redan hunnit arbeta med tekniskt underhåll.
Det viktigaste för oss är inte att du kan allt från början – utan att du har viljan att lära dig, tar initiativ och tycker om att samarbeta med andra.
Gärna har utbildning inom teknik, industri eller liknande
Har viss erfarenhet från praktik eller arbete inom mekanik, underhåll eller industri
Har grundläggande kunskaper inom exempelvis svetsning och/eller svarvning
Är nyfiken och vill utveckla dina tekniska kunskaper
Trivs med att lösa problem och ta reda på hur saker fungerar
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Samarbetsvillig
Kommunikativ
Social
Prestigelös
Initiativtagande
Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, delar gärna med dig av kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av felsökning och underhållsarbete
Kunskaper i SAP
Erfarenhet av svetsning, svarvning eller annat mekaniskt arbete
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som underhållstekniker till Orkla i Kungshamn är ett konsultuppdrag på heltid och på obestämd tid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Orkla i Kungshamn med goda möjligheter till övertag för rätt person.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson via carina.johansson@eterni.se
eller 073-8617231.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Plats: Kunghamn
Start: Omgående
Arbetstider: Arbetstiden är vanligtvis förlagd till dagtid med förskjuten arbetstid, övertid, skiftarbete samt beredskapsarbete förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
456 31 KUNGSHAMN Arbetsplats
Orkla Foods Sverige AB Kungshamn Kontakt
Carina Johansson carina.johansson@eterni.se Jobbnummer
9945781