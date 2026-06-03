Underhållstekniker till Orkla i Kungshamn

Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Sotenäs
2026-06-03


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Vill du arbeta i en varierad roll där du får utvecklas, lära dig nytt och vara med och lösa tekniska utmaningar varje dag? Då kan du vara den vi söker.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter
Som underhållstekniker arbetar du med att säkerställa driften av våra maskiner och produktionsutrustningar. En stor del av arbetet består av felsökning och problemlösning, både på maskiner och i våra system. Du kommer även att delta i förebyggande underhåll och bidra till att utveckla våra arbetssätt. Arbetet är omväxlande och passar dig som tycker om att kombinera praktiskt arbete med tekniskt tänkande.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi letar efter en engagerad och nyfiken person till vårt underhållsteam i Kungshamn. Vi är öppna för både dig som är i början av din karriär och dig som har några års erfarenhet. Kanske tar du studenten i år och har genomfört praktik inom mekanik eller industri, eller så har du redan hunnit arbeta med tekniskt underhåll.
Det viktigaste för oss är inte att du kan allt från början – utan att du har viljan att lära dig, tar initiativ och tycker om att samarbeta med andra.

Gärna har utbildning inom teknik, industri eller liknande

Har viss erfarenhet från praktik eller arbete inom mekanik, underhåll eller industri

Har grundläggande kunskaper inom exempelvis svetsning och/eller svarvning

Är nyfiken och vill utveckla dina tekniska kunskaper

Trivs med att lösa problem och ta reda på hur saker fungerar

För att lyckas i rollen tror vi att du är:

Samarbetsvillig

Kommunikativ

Social

Prestigelös

Initiativtagande

Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, delar gärna med dig av kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Kvalifikationer
B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av felsökning och underhållsarbete

Kunskaper i SAP

Erfarenhet av svetsning, svarvning eller annat mekaniskt arbete



OM TJÄNSTEN

Tjänsten som underhållstekniker till Orkla i Kungshamn är ett konsultuppdrag på heltid och på obestämd tid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Orkla i Kungshamn med goda möjligheter till övertag för rätt person.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson via carina.johansson@eterni.se eller 073-8617231.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Plats: Kunghamn
Start: Omgående

Arbetstider: Arbetstiden är vanligtvis förlagd till dagtid med förskjuten arbetstid, övertid, skiftarbete samt beredskapsarbete förekommer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
456 31  KUNGSHAMN

Arbetsplats
Orkla Foods Sverige AB Kungshamn

Kontakt
Carina Johansson
carina.johansson@eterni.se

Jobbnummer
9945781

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