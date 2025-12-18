Underhållstekniker till Nobia Park
Nobia Production Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-12-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobia Production Sweden AB i Jönköping
, Tidaholm
, Linköping
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
För en månad sedan hade vi förmånen att rekrytera in två nya stjärnor till underhållsteamet på Nobia Park och nu ska vi utöka teamet med ytterligare en person. Som underhållstekniker hos oss på Nobia får du vara med och etablera en toppmodern underhållsfunktion i en högautomatiserad och innovativ produktionsmiljö. Du blir en del av ett team på cirka 10 personer som tillsammans arbetar för att modernisera, effektivisera och optimera alla delar av de underhållstekniska processerna. Välkommen att följa med oss på denna resa!
Om rollen
Som underhållstekniker arbetar du operativt med stort eget ansvar och bidrar till att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet, tillgänglighet och produktionskapacitet. Det gör du genom att utföra underhållsaktiviteter enligt fastställda rutiner och tidsplaner, samtidigt som du aktivt deltar i förbättringsarbeten.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Förebyggande underhåll av elektrisk/mekanisk utrustning
Avhjälpande underhåll med felsökning av maskiner och utrustning
Underhåll av fastighet och infrastruktur
Delta i ansvarsgrupper och ständiga förbättringsarbeten
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du grundläggande förståelse för underhållets funktion och syfte och du gillar problemlösning. Relevant utbildning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och praktiska erfarenheter. Vi söker en person med antingen specialistkompetens inom el, mekanik eller båda delar och vi eftersöker följande färdigheter till de olika inriktningarna.
El-inriktning - krav och meriter:
Grundläggande kunskap i elektronik och el ritningar (krav)
Erfarenhet av Elektromekanik och kraftelektronik, t.ex. frekvensomvandlare (krav)
Erfarenhet av Industriautomation eller liknande (meriterande)
Mekanikinriktning - krav och meriter:
Goda kunskaper i att hantera de flest förekommande verkstadsmaskiner i en underhållsverkstad (krav)
Kunskaper i att läsa och förstå ritningsunderlag (krav)
Mätteknik med vanligt förekommande mätinstrument (Krav)
Grundläggande kunskaper för Mekanik, Pneumatik och hydraulik (meriterande)
Som person söker vi dig som trivs i ett tvärfunktionellt team och du är en lagspelare som bidrar till en säker, trivsam och rolig arbetsplats. Du har en förmåga att tänka "utanför boxen" med utgångspunkt från intressenternas behov och har ett öppet sinne, tänker kreativt och delar gärna med dig av din kunskap. Krav för tjänsten är flytande svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska. Truckkort, Heta Arbeten, traverskort samt liftkort är meriterande.
Arbetstiden är dagtid med ett rullande 10 veckors kvällsschema.
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist. Vi är stolta över att vara en del av miljontals människors vardag där köket fått en alltmer central roll. I gruppen är vi arton lokalt starka varumärken, bland andra Marbodal, HTH, Sigdal och Uno form.
Med ambition att visa vägen inom design och hållbarhet bygger vi nu en unik fabrik i Jönköping- Europas modernaste köksfabrik. Här låter vi hantverket möta den senaste automatiserade tekniken för att skapa skräddarsydda kvalitetskök. Det blir en spännande arbetsplats i nybyggd, modern miljö.
Varför Nobia?
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att växa, både personligt och professionellt och du får stora möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vår kultur bygger på säkerhet, samarbete och en ständig vilja att bli bättre. Nyfiken på att veta mer? Läs mer på Jönköping Factory - Nobia
Fortfarande intresserad?
Då vill vi ha din ansökan redan idag! I den här processen intervjuar vi löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt kandidat. För frågor kontakta TA-specialist Josephine Tjernlund (josephine.tjernlund@nobia.com
)
Av hänsyn till kommande ledigheter så kan mejlsvar dröja och processen förväntas återupptas under januari.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobia Production Sweden AB
(org.nr 556038-0072), http://www.nobia.com Arbetsplats
Nobia Kontakt
Talent Acquisition enframtidforalla@nobiaab.onmicrosoft.com Jobbnummer
9651908