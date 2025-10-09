Underhållstekniker till Jysk
Vi söker en driven underhållstekniker till JYSK Distributionscenter i Nässjö. Om du har ett stort intresse för allt inom el, automation och vill arbeta på en arbetsplats som präglas av innovation, då är detta tjänsten för dig! Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Jysk.Om företaget
JYSK är en internationell detaljhandelskedja som säljer "allt till hemmet". Koncernen ägs av familjen bakom Lars Larsen Group. Idag omfattar JYSK-koncernen över 3 300 butiker i 51 länder världen över. Koncernens årliga omsättning är 5,2 miljarder euro. Tillväxten är stadig och kontrollerad och den totala personalstyrkan består av över 30 000 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållstekniker ansvarar du för den dagliga driften, felsökning, installationer och förebyggande underhåll. Du arbetar även med teknisk utveckling samt support och service. Du ingår i ett team bestående fastighetstekniker, elektriker och mekaniker där ni tillsammans driver ständiga förbättringsarbeten för att bidra till en hög effektivitet och bra arbetsmiljö. I rollen får du möjligheten att arbeta på en modern och högautomatiserad arbetsplats som karaktäriseras av högt tempo och snabba beslutsvägar. I rollen har du möjlighet att påverka och vidareutveckla deras produktion. Du har en varierad vardag där dina arbetsuppgifter är roterande. Du kan bland annat ena veckan arbeta med avhjälpande underhåll, där du arbetar med reparation och akuta händelser, exempelvis hantera larm. Medan nästa vecka kan du arbeta med mer förebyggande eller planerat underhåll. Några av dina arbetsuppgifter är:
Dagligt- och förebyggande underhållsarbete
Den dagliga driften av anläggningen
Arbete med ständiga förbättringar för att hålla anläggningen i bra skick
Aktivt arbeta med teknisk utveckling- och underhåll på operativ nivå
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Några års yrkeserfarenhet av mekanik/el/pneumatik
Stort tekniskt intresse och kunnande
Datavana
Flytande i svenska språket och bekväm med det engelska språket, både i tal och skrift
B-körkort samt truckkort
Erfarenhet från tidigare arbete med automationsanläggning är meriterande även arbete med hydraulik
Vi tror att du som söker tjänsten har tidigare erfarenhet av att arbeta som underhållstekniker och har ett stort tekniskt intresse. Du är en driven person som är uppmärksam, tillmötesgående och trivs i en stöttande roll där du får ge service till andra. Du är noggrann i arbetet och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare skall du vara ansvarstagande, gilla problemlösning och utmaningar samt ha ett högt säkerhetstänk. Då arbetet är fritt måste du gilla att arbeta både i grupp och självständigt.
