Underhållstekniker till Hydro i Vetlanda
2026-04-10
Vill du ha en roll där du får kombinera teknik,
problemlösning och samarbete i en dynamisk industrimiljö? Vi söker en
underhållstekniker till Hydro i Vetlanda, där innovation,
hållbarhet och ständig utveckling står i centrum. Här får du en vardag där du
både arbetar strategiskt och operativt, och där du gör verklig skillnad för
produktionen varje dag.
Om rollen
I rollen som underhållstekniker blir du en central del av
underhållsorganisationen och arbetar mot två fabriker i Vetlanda området. Ditt
uppdrag är att skapa förutsättningar för en stabil, effektiv och säker
produktion, där du fungerar som en länk mellan produktion, underhållsteam och
externa leverantörer.
Du arbetar aktivt i underhållssystemet Maintmaster och
ansvarar för att strukturera och utveckla arbetet kring reservdelar, planerat
underhåll och service. Du ser till att rätt resurser finns på plats och att
arbeten planeras så att produktionen påverkas så lite som möjligt.
Rollen är både planerad och händelsestyrd, vilket innebär
att du även stöttar teamet vid akuta behov, koordinerar insatser och löser
problem som uppstår i vardagen. Parallellt är du involverad i
förbättringsarbete och projekt, där du bidrar med analyser, utveckling av
arbetssätt samt arbete inom säkerhet och arbetsmiljö.
Arbetsdagarna är varierande och dagen inleds med ett
gemensamt morgonmöte, för att sedan kunna skifta mellan planerat arbete och
snabba insatser där din struktur och problemlösningsförmåga gör stor skillnad.
Vi söker dig som
Har teknisk bakgrund, antingen genom utbildning
eller arbetslivserfarenhet inom underhåll.
Svenska och Engelska i både tal och skrift
Har god datorvana (MS Office)
Har B-körkort
Meriterande:
från industriproduktion
Kunskap
om säkerhets- och skyddsföreskrifter
Som person är du:
Samarbetsvillig
och kommunikativ
Stresstålig
och flexibel
Initiativtagande
Rollen passar
både dig som nyligen avslutat en teknisk utbildning med praktisk inriktning och
dig som har arbetslivserfarenhet inom underhåll och är redo för nästa steg.
Om Hydro
Hydro är en global industrikoncern med starkt fokus på
hållbarhet och innovation. I Vetlanda arbetar man med att tillverka och
bearbeta aluminiumprofiler som används inom bland annat bygg- och
fordonsindustrin. En viktig del av verksamheten är även återvinning av
aluminium, vilket bidrar till en mer hållbar produktion.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering,
vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i
Sverige. För den här tjänsten kommer du att bli anställd direkt hos Hydro.Anställningsvillkor
Start:
Snarast, enligt överenskommelse
Omfattning:
Heltid
Arbetstid:
Dagtid med flextid
Placeringsort:
Vetlanda Så ansöker du
