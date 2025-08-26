Underhållstekniker till Holmen i Kroksjön
Holmen AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2025-08-26
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Skellefteå
, Norsjö
, Vindeln
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt val
Trivs du att arbeta med frihet under ansvar i en bred underhållsroll? Nu söker vi en engagerad underhållstekniker till Kroksjöns Sågverk!
Din nästa arbetsplats?
Kroksjön sågverk förädlar virket från Västerbottens skogar. Här produceras allt från sågade varor till byggprodukter för byggvaruhandeln. Vi anpassar också vissa produkter direkt till husbyggnadsindustrin för ett effektivt byggande. Vi tar tillvara de unika värdena hos den senvuxna, starka kvalitetsråvaran vi har vilket ger produkterna en hög kvalité. Vi drivs av vår passion för trävaror och ligger långt fram vad gäller att använda ny teknik för att nyttja råvaran maximalt. Hos oss arbetar omkring 100 medarbetare. Vårt sågverk hittar du ca 1 mil sydväst om Skellefteå.
Tillsammans med Bygdsiljum och Martinsons byggsystem möjliggör vi leverans från frö till färdigt trähus. Vi vill vara en möjliggörande kraft inom cirkulärt och framtidssäkert samhällsbyggande. Men oavsett vilken roll vi har delar vi alla samma mål: att skapa hållbarhet och klimatnytta för framtida generationer.
Din framtida utmaning
Intresset för trä ökar ständigt, och för att kunna producera och leverera produkter i tid och med god kvalitet behöver sågverkets underhållsarbete fungera. Här kommer du ha en viktig roll genom din spetskompetens inom underhållstekniska frågor. Genom ett gott samarbete med dina kollegor kommer du att planera insatser, utföra felsökningar och genomföra åtgärder för att maskinerna i verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Tillsammans utför ni planerade och oplandera underhållsarbeten, allt för att vår produktion ska kunna flyta på så bra som möjligt. Arbetet innebär mycket frihet under ansvar, och du kommer att arbeta med underhållstekniska frågor på hela sågverket.
Vi på Holmen strävar efter att alltid bli lite bättre. under året har vi utvecklat både vår planering och vårt förebyggande underhållsarbete, där vi gjort en stor förflyttning till att arbeta än mer förebyggande. Att följa planeringen och systematiken i de underhållssystem som vi arbetar i kommer att vara en viktig komponent i att vi tillsammans ska lyckas med detta.
För att lyckas i rollen
Vi ser gärna att du tidigare arbetat i en liknande roll som mekaniker, underhållstekniker och/eller underhållsreparatör, helst från en tillverkande industri. Du har goda svetskunskaper, och det är meriterande om du har en relevant teknisk utbildning. Utöver detta kräver rollen goda kunskaper i ritningsläsning samt fräsning och svarvning. Även andra erfarenheter som är av värde för tjänsten ser vi som meriterande.
Störst vikt kommer vi att lägga på dina personliga egenskaper, du är prestigelös, ansvarstagande och ser värdet i en bra dialog. Du har förståelse, intresse och förmåga att utföra systematiskt förbättringsarbete. Då tjänsten innehåller en stor del självständigt arbete i samarbete med dina kollegor på skiftet är det av stor vikt att du är självgående och har en förmåga att ta egna initiativ.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Publiceringsdatum2025-08-26Övrig information
Placeringsort: Kroksjön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Körkort B krävs för tjänsten
Vi tillämpar drogtester vid anställning, och vi kan komma att använda oss av tester i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Ersättning
Lön enligt lokalt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen Kontakt
HR Business Partner
Petra Lindqvist Petra.lindqvist@holmen.com 079-5856016 Jobbnummer
9476611