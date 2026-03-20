Underhållstekniker till centrala Stockholm
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill tillhöra ett världsledande företag inom läkemedelsbranchen? Sök då denna tjänst hos oss!
Söker du en trygg heltidsanställning med riktigt bra ersättning?
Vill du ha ett inkluderande jobb med bra arbetsklimat?
Gillar du att arbeta metodiskt och kan läsa instruktioner?
Har du god konsekvensmedvetenhet och är allmänt noggrann?
Har du svarat JA på ovannämnda så fortsätt läsa vidare! Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Akut underhåll och felsökning (mekaniskt underhåll)
Planera och utföra förebyggande underhåll av maskinparken
Medverka i riskbedömningar för underhåll av ny utrustning
Införskaffa nya och/ eller bearbeta trasiga beståndsdelar
Deltagande i provkörningar och kvalificeringar av ny utrustning samt utförande av besiktningar hos leverantörerBakgrund
Relevant utbildning från gymnasium eller YH-utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (svenska är ett krav)
Några års erfarenhet som underhålls/ service-tekniker inom processindustrin
Du bör ha erfarenhet av mekaniskt arbete med pumpar och vi ser gärna att du har erfarenhet av metallisk bearbetning så som svetsning, svarvning och fräsning
Erfarenhet av arbete inom GMP och läkemedelsindustrin är meriterande
Du besitter kompetens inom följande områden:
Mekanik, Elektronik eller Installation.
Automation eller liknande.
Arbetstider:
2-skift
Berdeskap var 6:e vecka (även helger)
Som person bör du vara:
Utåtriktad, social och serviceinriktad.
Tycka om att jobba i team.
Självgående och inte tveka på att ta egna initiativ och beslut.
Lösningsorienterad och ha en positiv attityd när du ställs inför komplexa utmaningar.
Vad kan OnePartnerGroup erbjuda?
En språngbräda in på ett drömjobb, där du inte bara får rädda liv, utan också får göra det tillsammans med en branschpionjär.
Mycket god ersättning och villkor enligt rådande kollektivavtal med riktigt bra ledare i ryggen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se Jobbnummer
9811492