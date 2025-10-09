Underhållstekniker till Cellulosa
2025-10-09
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Nordanstig
, Ljusdal
, Sundsvall
, Härnösand
Ett smart och meningsfullt valTrivs du med att arbeta i team och brinner för problemlösning? Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt?
Din nästa arbetsplats?
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 750 medarbetare. Vårt bruk finns vid Hälsinglands kust, 9 kilometer söder om Hudiksvall.
Din framtida utmaning
Avdelning underhåll söker nu efter en erfaren underhållstekniker som vill utvecklas tillsammans med oss. Vår avdelning underhåller hela fabriken och i denna roll tillhör du sektion Cellulosa. Som en del i vårt team kommer du säkerställa de viktiga underhållsarbete som behövs för en välfungerande produktion.
I rollen ansvarar du för beredning och schemaläggning av underhållverksamheten, främst inom mekaniska området för underhåll Cellulosa. Du arbetar med driftsäkerhet och utfall av utförda åtgärder samt tar fram förslag och driver förbättringar. Andra arbetsuppgifter kan vara att delta vid projekt för investeringar och nyinstallationer.
För att lyckas i rollen
Vi ser att du som söker tjänsten har gymnasial utbildning inom området av mekanik. Alternativt eftergymnasial yrkesutbildning eller yrkeshögskola inom mekanik. Arbetslivserfarenhetsmässigt ser vi att du har flerårig yrkeserfarenhet inom området av tekniskt underhållsarbete, där du arbetet med problemlösning och praktiskt underhåll. En förutsättning för detta är att du har tidigare arbetslivserfarenhet av tillverknings- och processindustrin.
B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska är krav.
Du är en person som kan arbeta enligt en tydlig process, där du organiserar och planerar ditt arbete väl. Du trivs att arbeta mot uppsatta mål och vill nå ett gott resultat. Du tycker om att samarbeta med andra människor och har förmågan att hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Meriterande är erfarenhet/goda kunskaper i IFS eller motsvarande underhållssystem.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
Ansök redan idag!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
För detta jobb krävs körkort.
Holmen
Ordförande Pappers 15
johan.viklund@holmen.com 070-944 87 92
