Underhållstekniker till Carlfors Bruk
2025-09-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
På Carlfors Bruk söker vi praktiskt orienterad underhållstekniker med positivt driv och teknisk nyfikenhet. Du blir en del av vårt underhållsteam, där du arbetar tillsammans med erfarna tekniker och elektriker för att säkerställa en stabil, effektiv och hållbar produktion. Rollen innebär ett aktivt deltagande i vårt förebyggande och förbättrande underhållsarbete. Du är med och skapar en trygg arbetsmiljö och bidrar till vår höga leveranssäkerhet och produktkvalitet.
Det här är Carlfors Bruk
Carlfors Bruk är ett familjeägt företag med anor från 1898, då tillverkningen av metallpigment inleddes vid Huskvarnaån. Idag är vi specialiserade på aluminiumpigment, och över 98 % av vår produktion exporteras globalt. Vi producerar upp till 6 500 ton aluminiumpigment per år och det används i bland annat lättbetong, ytbehandlingar, färg, plastprodukter och industriella sprängämnen. Med 65 anställda är vi en flexibel och kundnära organisation där varje individ gör skillnad. Läs gärna mer om oss på www.carlfors.se.
Din roll som underhållstekniker
Som underhållstekniker ansvarar du för att våra maskiner och tekniska system fungerar optimalt. Du arbetar både med akuta insatser och långsiktigt förebyggande underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation av mekanisk utrustning
Utföra planerat förebyggande underhåll
Dokumentation av utfört arbete och uppdatering av underhållssystem
Bidra till tekniska förbättringar och delta i investeringsprojekt
Samarbete med produktion för att identifiera och åtgärda återkommande problem
Utförande av konstruktionsarbete
Vem är du?
Vi ser gärna att du har:
Teknisk utbildning inom underhåll, mekanik eller liknande
Praktisk erfarenhet av industriellt underhåll
God problemlösningsförmåga och teknisk förståelse
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Ett säkerhetsmedvetet arbetssätt med ordning och reda
Du är en lagspelare som gillar att ta ansvar och dela med dig av din kunskap. Du trivs med att arbeta praktiskt, utmana befintliga lösningar och strävar efter långsiktig förbättring.
Bra att veta:
Arbetstider: Inledande arbetstid är dagtid, skift kan bli aktuellt. Beredskap kan komma att bli aktuellt under kvällar och helger.
Rapporterar till: Underhållschef, Rickard Gren
Kontaktperson: jesper.hansson@carlfors.se
, 076-5133473, rickard.gren@carlfors.se
, 076-243 75 25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jesper.hansson@carlfors.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlfors Bruk AB
(org.nr 556501-4130)
Carlforsvägen (visa karta
561 21 HUSKVARNA Arbetsplats
Carlfors Bruk Jobbnummer
9523246