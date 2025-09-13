Underhållstekniker till Carlfors bruk
Academic Work Sweden AB / Grovarbetarjobb / Jönköping Visa alla grovarbetarjobb i Jönköping
2025-09-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Är du tekniskt nyfiken, gillar att ta egna initiativ och vill arbeta i ett stabilt, familjeägt industriföretag? Hos Carlfors Bruk får du en viktig roll i ett litet men erfaret team, där varje dag bjuder på nya tekniska utmaningar och möjligheter till lärande. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Carlfors Bruk söker nu en praktiskt orienterad tekniker med mekanisk grundkompetens och intresse för underhållsarbete. I denna roll blir du en del av ett underhållsteam med lång erfarenhet och där samarbete med elektriker, automationsingenjörer och entreprenörer är en del av vardagen. Här jobbar de tätt ihop och i din roll kommer du få stort ansvar och frihet i en miljö där initiativ uppskattas. Inledande arbetstid är dagtid, skift kan bli aktuellt. Beredskap kan komma att bli aktuellt under kvällar och helger.
Du erbjuds
Arbete i en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftiga förmåner och ett team som värdesätter samarbete och innovation.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker ansvarar du för att våra maskiner och tekniska system fungerar optimalt. Du arbetar både med akuta insatser och långsiktigt förebyggande underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Felsökning och reparation av mekanisk utrustning
• Utföra planerat förebyggande underhåll
• Dokumentation av utfört arbete och uppdatering av underhållssystem
• Bidra till tekniska förbättringar och delta i investeringsprojekt
• Samarbete med produktion för att identifiera och åtgärda återkommande problem
• Utförande av konstruktionsarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Teknisk utbildning inom underhåll, mekanik eller liknande
• Några års erfarenhet av liknande arbete
• Förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
• Ett säkerhetsmedvetet arbetssätt med ordning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507368