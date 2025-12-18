Underhållstekniker Till Assa Abloy Industrial (bsi)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad, gillar att arbeta praktiskt och trivs med mycket kundkontakt? Vill du starta din karriär i ett globalt och välkänt bolag där du får möjlighet att utvecklas långsiktigt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
ASSA ABLOY INDUSTRIAL (BSI) är en ledande leverantör av automatiska industriportar och dockningssystem. De söker nu en Underhållstekniker till sitt team i Göteborgsområdet, en roll för dig som vill kombinera teknik, service och kunddialog i vardagen.
Om rollen
Som Underhållstekniker hos ASSA ABLOY INDUSTRIAL arbetar du med förebyggande underhåll och service av företagets produkter ute hos kund. Ditt fokus är att säkerställa att systemen fungerar som de ska genom löpande kontroller, enklare justeringar samt byte av slit- och reservdelar. Rollen innebär mycket kundkontakt, där tydlig kommunikation och ett pedagogiskt bemötande är viktigt.
Du har ett stort eget ansvar i ditt arbete och planerar samt bokar dina kundbesök i nära samarbete med en planerare. Arbetet utförs till stor del självständigt och du ansvarar för att leverera enligt uppsatta mål. Efter varje uppdrag dokumenterar du ditt arbete i företagets rapporteringssystem genom att skriva serviceprotokoll.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och att du blir anställd direkt av ASSA ABLOY INDUSTRIAL. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag - fredag kl. 07.00-16.00. Arbetet utförs i Göteborg med omnejd och enstaka övernattningar kan förekomma. Under det första året ligger ett stort fokus på utbildning, vilket kan innebära övernattningar på hotell.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har relevant gymnasial utbildning, exempelvis inom el, fordon eller teknik
• Grundläggande kunskap i el och förmåga att läsa kopplingsscheman
• Ett intresse för mekanik, el och hydraulik
• Vana vid att meka, skruva och arbeta praktiskt
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper! För att trivas i rollen ser vi att du är en social, öppen och kommunikativ person med ett naturligt driv och ett framåtlutat arbetssätt. Du tar ansvar för ditt arbete, känner dig trygg i dialogen med kunder och har lätt för att förklara och informera på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt. Du trivs i samarbete med andra och uppskattar att vara en del av ett lag där gemenskap och engagemang står i fokus. Samtidigt är du serviceinriktad - du ser möjligheter, bygger relationer och bidrar till långsiktiga kundsamarbeten.
Låter detta som något för dig?
Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Redegatan 7 (visa karta
)
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9652510