Underhållstekniker sökes till Kristianstads Mejeri
Skånemejerier Försäljning AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-02-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånemejerier Försäljning AB i Kristianstad
, Malmö
, Hjo
, Skövde
eller i hela Sverige
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och dessutom en del av världens största mejerikoncern Lactalis.
Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott.
Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra förebyggande, akut och avhjälpande underhåll samt arbeta i vårt underhållssystem MaintMaster.
• Utföra service, underhåll och felsökning av maskiner och utrustning.
• Bidra i förbättringsarbete och projekt.
• Medverka vid installationer av utrustning.
• Utföra svetsning och svarvning vid behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort intresse för tekniskt och mekaniskt underhållsarbete. Du har troligen arbetat som tekniker, mekaniker eller teknisk maskinoperatör tidigare. Erfarenhet från processindustri, arbete med ventiler och gärna från livsmedelsindustrin är särskilt meriterande.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk gymnasieutbildning eller yrkesutbildning inom underhålls- eller maskinteknik.
• Erfarenhet av automation och PLC-programmering (meriterande).
• Kunskap i svetsning och svarvning (meriterande).
• Erfarenhet av processutrustning, ventiler och gärna livsmedelsproduktion (meriterande).
Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen. Du behärskar svenska i tal och skrift, har god datorvana och gärna erfarenhet av underhållssystem.
Du är en prestigelös och lösningsorienterad lagspelare med förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ. Du är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och säkerhetsmedveten. En positiv attityd och god analytisk förmåga är också viktiga egenskaper i rollen.
Våra värdeord
Skånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Vad erbjuder företaget dig?
Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.
Information och ansökan
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Tomas Englesson via mail: tomas.englesson@skanemejerier.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Therese Gehander via mail: therese.gehander@skanemejerier.se
Har du frågor till vår fackliga representant, kontakta facklig representant Håkan Hellberg via mail: hakan.hellberg@skanemejerier.se
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt dock senast 22 februari 2026.
På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
