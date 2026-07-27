Underhållstekniker sökes till Kristianstad Ostförädling
Skånemejerier Försäljning AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-07-27
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Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och dessutom en del av världens största mejerikoncern Lactalis.
Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål – att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott.
Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som underhållstekniker kommer du att vara en del av ett kompetent team på ca 6 kollegor, som utgör underhållsavdelningen på Kristianstad Ostförädling. Arbetet som underhållstekniker är brett, fritt och varierande och ställer krav på teknisk kompetens, ansvar och initiativ. Du kommer att arbeta både självständigt och i team.
Beredskap ingår i tjänsten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär;
• Utföra såväl förebyggande som akut och avhjälpande underhåll samt arbeta i vårt underhållssystem Maintmaster - Utföra service, underhåll och felsökning av maskiner och utrustning - Bidra i förbättringsarbete och -projekt - Medverka vid installationer av utrustning
Vem söker vi?
Vi söker dig som har intresse av tekniskt och mekaniskt underhållsarbete. Troligtvis har du arbetat som tekniker, mekaniker eller teknisk maskinoperatör tidigare. Vi ser gärna att du har teknisk gymnasieutbildning eller yrkesutbildning inom underhålls- eller maskinteknik. Det är även en fördel om du har erfarenhet av automation och PLC-programmering.
Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen. Svenska behärskar du i tal och skrift och vi ser gärna att du har en god datorvana samt kännedom om hur ett underhållssystem ser ut.
Som person är du en prestigelös och lösningsorienterad lagspelare som har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har viljan att lära och utvecklas och är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och säkerhetsmedveten i ditt arbete och mån om att utföra ett gott arbete. Det är viktigt att du har en positiv attityd och en analytisk förmåga.
Kristianstad ostförädling är en livsmedelsindustri där vi bitar och förpackar ostar, ingen processindustri.
Våra värdeord
Skånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Vad erbjuder företaget dig?
Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.
Information och ansökan
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Wänzen via mail: mats.wanzen@skanemejeier.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR partner Therese Gehander via mail: therese.gehander@skanemejerier.se
Har du frågor till vår fackliga representant, kontakta Aki Svenson via mail: handels@skanemejerier.se
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt dock senast 12 augusti 2026
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På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131823-2118048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånemejerier Försäljning AB
(org.nr 556120-5245), https://ledigajobb.skanemejerier.se
Industrigatan 52 (visa karta
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291 22 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Skånemejerier Jobbnummer
10013228