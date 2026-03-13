Underhållstekniker på 4-skift - Paroc AB Hällekis
Paroc, en del av Owens Corning
Owens Corning är en ledande leverantör av byggprodukter för bostäder och kommersiella fastigheter som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra produkter tillhandahåller hållbara och energieffektiva lösningar och utnyttjar våra marknadsledande befattningar för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi är global i omfattning, men i mänsklig skala, med mer än 25 000 anställda i 31 länder som är dedikerade till att generera värde för våra kunder och aktieägare och att göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och lever. Owens Corning grundades 1938 och är baserat i Toledo, Ohio, USA. För mer information, besök www.owenscorning.com
Vi omvandlar anläggningen i Hällekis för lägre utsläpp: https://www.youtube.com/watch?v=F0n_-twq6po
Paroc AB i Hällekis söker nu en Underhållstekniker på 4-skift som vill vara med och hålla produktion i toppform, och ja, jobbet är på 4-skift! Om du gillar mekanik, problemlösning och att se konkreta resultat av ditt arbete, då kan detta vara din chans.
Tjänstebeskrivning
På Paroc väntar ett jobb där du får vara med och forma framtiden, bokstavligt talat! Som underhållstekniker blir du en del av ett dynamiskt team i en spännande miljö där högt i tak och stora investeringar ger dig möjligheten att utvecklas och växa. Bli en nyckelspelare i ett företag som satsar framåt!
Som Underhållstekniker på Paroc kommer du att dyka ner i ett spännande hav av planerat och akut underhåll, där du fixar mekaniska reparationer, byter slitdelar och ibland utför mindre elektriska arbeten. Du kommer att navigera genom arbetsordrar och telefonsamtal, alltid redo att felsöka, renovera och bygga om.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkesteknisk utbildning på lägst gymnasienivå och har erfarenhet av underhållstekniskt arbete inom mekaniska reparationer, gärna med viss el-kompetens.
Som person är du ansvarstagande, självgående och har en utmärkt samarbetsförmåga. Självklart har du ett stort intresse för mekanik och problemlösning. Du är en person följer regler och säkerhetsföreskrifter noggrant och har sinne för ordning och reda, liksom förmågan att se helhetsperspektivet inom underhåll. Om du dessutom är effektiv och kan balansera kvalitet med produktivitet, så är du verkligen en kandidat vi ser fram emot att träffa.
Goda kunskaper i svenska och engelska. Du behöver även inneha körkort, då kollektivtrafik inte är ett alternativ.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom el-teknik.
Vad erbjuder vi dig?
• Varierande arbete
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtalad pension
• Möjlighet att växa inom Paroc eller internationellt inom Owens Corning
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Harryson via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer 072 - 402 46 10. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
Owens Corning Kontakt
Jimmy Harryson jimmy.harryson@nearyou.se 0724024610 Jobbnummer
9797593