Underhållstekniker mek
Viking Malt Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-06-29
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Om Viking Malt
Viking Malt är Nordeuropas största tillverkare och leverantör av maltprodukter med verksamhet i fem länder kring Östersjön. Vi är en global leverantör till bryggerier och destillerier på samtliga kontinenter. Den svenska verksamheten har funnits i Halmstad sedan 1997 och har idag cirka 60 medarbetare med stark exportinriktning. Viking Malt ägs av finska Polttimo och svenska Lantmännen. Läs mer på www.vikingmalt.com.
Om rollen
Som underhållstekniker hos oss ingår du i ett team med 11 medarbetare som ansvarar för att hålla vår produktionsanläggning i toppskick. Rollen är central för att säkerställa driftsäkerheten i vår tillverkning och att produktionen kan fortgå utan avbrott. Du arbetar nära produktionspersonal och elektriker, vilket ger en varierad och utvecklande vardag.
I tjänsten kan beredskapsarbete (jour) förekomma. Även arbete på höga höjder förekommer frekvent.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta med både akuta insatser och långsiktiga förbättringar. I rollen ingår bland annat:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och utrustning i produktionen
• Felsökning och reparation vid driftstörningar
• Genomförande av förbättringsprojekt för att öka effektivitet och driftsäkerhet
• Planering och dokumentation av underhållsinsatser i vårt underhållssystem
• Svets- och mekaniska arbeten
• Samarbete med produktion och el-avdelningen för att lösa tekniska problemPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom mekanik på gymnasienivå eller motsvarande
• Erfarenhet av industriell produktion och mekaniskt underhåll
• Kompetens inom svetsning (meriterande med licenser)
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande datorkunskaper
• B-körkort
• Möjlighet att utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter
Meriterande är erfarenhet av:
• Förebyggande underhållsarbete
• Truckkörkort
• Arbete med tekniska utvecklingsprojekt
• Kunskap om hydraulik, pneumatik och lagerbytenDina personliga egenskaper
Som person är du framåt, serviceminded och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Noggrannhet, struktur och förmåga att samarbete med alla är egenskaper som beskriver dig. Du kan lösa problem och fatta egna beslut även under stress. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och är en händig person med vana att hantera verktyg. Du är mån om att hålla en hög kvalité på ditt arbete och har ett högt säkerhetsmedvetande och agerar alltid med säkerhet i fokus.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett varierat arbete med frihet under ansvar, där du får möjlighet att påverka och utveckla underhållsarbetet. Hos oss möts du av ett gott arbetsklimat med kompetenta och trevliga kollegor. Som en stabil och ansvarsfull arbetsgivare med kollektivavtal och attraktiva förmåner skapar vi förutsättningar för långsiktighet och trygghet.
Har du frågor om tjänsten?
• Underhållschef
Tomas Hamminge
Telefon: 0706-66 06 30
• HR
Marie Svensson
Telefon: 0726-48 38 83
• Unionen
Martin Lindestam
Telefon: 0721-67 17 70 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viking Malt Aktiebolag
(org.nr 556148-6308), http://www.vikingmalt.com
Exportgatan 1 (visa karta
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302 45 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viking Malt AB Jobbnummer
9983098