Underhållstekniker med inriktning automation till Rusta
Om Rusta
Rusta grundades 1986 och vårt centrallager i Norrköping - Rusta DC - är navet i Rustas distributionskedja. Anläggningen är ett av Sveriges största och mest moderna automatiserade höglager och spelar en avgörande roll i Rustas fortsatta tillväxt. Idag är vi över 450 medarbetare på Rusta DC i Norrköping.
Rusta står för Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. Värderingarna har tagits fram av våra medarbetare och fungerar som vägledning i det dagliga arbetet, liksom i vår fortsatta tillväxt och utveckling.
Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling och värnar om en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Som en del i vårt arbetsmiljöarbete genomför vi även slumpvisa drogtester på arbetsplatsen.
Om rollen
Nu stärker vi vår underhållsavdelning och söker en underhållstekniker med stark system- och processförståelse, som vill vara med och ta nästa steg i utvecklingen av vår hel -och halvautomationsutrustning, helautomatiserade kranlager samt vår nya GTP-anläggning (Goods To Person).
Som underhållstekniker hos oss arbetar du nära driften i en komplex och systemstyrd miljö. Fokus ligger på förebyggande underhåll, systematisk felsökning och processövervakning, snarare än tungt mekaniskt arbete.
Du blir en del av vår Maskin- och Automationsavdelning (MoA) som idag består av sju tekniker och som nu byggs ut. Rollen innebär stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och teknisk utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på sex månader. Du kommer att arbeta på fast schema mån-fre 14.30-23.30. Det innebär inga roterande skift, du arbetar samma tider varje vecka.
Som Underhållstekniker kommer du att:
Utföra service och underhåll enligt fastställd underhållsplan samt hantera akuta insatser
Utföra och vidareutveckla förebyggande underhåll i våra hel-och halvautomatiserade anläggningar
Dokumentera utfört arbete i vårt underhållssystem
Felsöka, återställa och övervaka system och processflöden
Samarbeta med produktion, drift och externa leverantörer
Analysera störningar och arbeta med rotorsaksanalyser
Delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt samt nya installationer
Arbeta på hög höjd enligt gällande säkerhetsrutiner
Vara mentor vid introduktion av ny personal
Ansvara för rengöring och städning av teknisk utrustning
Följa gällande säkerhetsrutiner och arbetsmiljöregler
Eftersom tjänsten innebär arbete på hög höjd krävs ett godkänt medicinskt intyg från vår företagshälsovård innan anställning kan påbörjas. Bakgrundskontroll kommer genomföras på slutkandidat.
Vi söker dig som har arbetat i process- eller automationsnära miljöer och som är van att tänka helhet, flöde och system.
Du är analytisk, strukturerad och trygg i att felsöka genom att först förstå varför något hänt - och därefter åtgärda det praktiskt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har en positiv inställning och hög arbetsmoral. Du bemöter kollegor och samarbetspartners med respekt och servicekänsla - något som är avgörande för att lyckas i rollen.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har:
Teknisk utbildning (YH eller gymnasial) inom t.ex. el, automation, industriell teknik eller underhåll och/eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Erfarenhet av arbete i helautomatiserade eller processtyrda anläggningar
God förståelse för PLC-styrda system och processövervakning
Erfarenhet av tryckluft/pneumatik
Vana av systematiskt underhållsarbete och analys
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Truckkort A+B (om inte erbjuds utbildning vid behov)
Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande och innehålla repetitiva moment. Då det även innefattar klättring på hög höjd är det viktigt att du känner att detta passar dig både mentalt och fysiskt.
Ansökningsförfarande
I den här processen samarbetar Rusta med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofie Ilhed på Sofie.ilhed@skill.se
eller 0790-062888.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401723-1898370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
