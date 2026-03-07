Underhållstekniker med fokus på smörjningsarbete
Orkla Foods Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sotenäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Sotenäs
2026-03-07
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla Foods Sverige AB i Sotenäs
, Uddevalla
, Kumla
, Örebro
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Är du en självgående och lösningsorienterad person som trivs nära produktionen och gillar att arbeta praktiskt? Då kan du vara den vi söker! Vi på Orkla Foods i Kungshamn söker nu en Underhållstekniker med fokus på smörjningsarbete, som vill bidra till att hålla vår produktion effektiv, trygg och driftsäker.
OM TJÄNSTEN
I den här tjänsten kommer du att arbeta natt och ha huvudfokus på smörjning och underhåll av vår produktionsutrustning när fabriken står still. Du kommer arbeta självständigt under natten och utföra dina arbetsuppgifter i en lugn och stillastående produktionsmiljö när fabriken inte är i drift. Rollen innefattar både förebyggande och avhjälpande underhåll samt arbete med säkerhets- och förbättringsåtgärder på befintlig utrustning.
I rollen kommer du bland annat att:
* Utföra smörjning, oljebyte och kemikalieronderingar av produktionsutrustning
* Arbeta självständigt med planerade underhållsaktiviteter på natten
* Ingå i fabrikens kemikaliegrupp och riskbedöma kemikalier
* Arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll
* Dokumentera genomfört underhåll och tekniska åtgärder
* Delta i förbättringsarbete, driftsäkerhet och effektivisering
* Säkerställa att arbete utförs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och hygienkrav inom livsmedelsindustrin
KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är analytisk, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras och har en naturlig servicekänsla i ditt sätt att arbeta. Eftersom arbetet sker självständigt på natten är det viktigt att du är trygg i att ta egna initiativ.
Vidare ser vi också att du har:
* Kunskap om kemikalier och kemikaliehantering - erfarenhet av iChemistry är meriterande
* Vana av att använda dator som naturligt verktyg i ditt arbete
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
* Det är meriterande om du har kunskaper inom underhållsarbete, pneumatik, maskinbearbetning, svetsning, el- och automationskunskap samt hydraulik
ÖVRIGT
Rollen har i dagsläget ett tydligt fokus på smörjningsarbete och innebär arbete på nattetid. Vi ser stor utvecklingspotential och vår ambition är att på sikt forma rollen till en bredare underhållsfunktion på dagtid där smörjning och underhåll kombineras.
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13571-44020370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Nadine Tehyrell +46 761019714 Jobbnummer
9783263