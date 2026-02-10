Underhållstekniker med ansvar för svarvning till Ruukku
Hireq AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trelleborg
2026-02-10
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Ruukki Anderslöv Anderslövfabriken förfogar över totalt 30 000 kvadratmeter produktionslokaler med 23 profileringslinjer, och en stans och bockningslinje från Salvagnini. Anderslöv bearbetar årligen 25 000 ton stål och 550 ton aluminium. Fabriken har ca 70 anställda och dess marknadsområden består av Sverige, Danmark, Norge, Finland, Västeuropa och USA.
Underhållstekniker med ansvar för CNC-svarvning
Hos underhållsavdelningen på Ruukki blir du en viktig del i att säkerställa att maskinerna rullar och att problem löses snabbt och smart. Vi arbetar för att produktion och fastighet ska vara både säkra och effektiva. Samtidigt tillverkar du egna delar och komponenter till produktionen samt till företagets egenutvecklade maskiner.
Det här är jobbet för dig som gillar variation, teknik, ansvar och den där tillfredsställelsen när något som varit trasigt fungerar igen.
Om rollen Du arbetar i ett mindre, sammansvetsat underhållslag med varierande arbetsdagar. Du har ett självständigt ansvar för CNC-svarvning inom underhållsavdelningen och arbetar i vår Mazak-svarv från programmering till färdig detalj, ofta i form av enstyckstillverkning eller speciallösningar. I beredningsarbetet använder vi GibbsCAM.
Svarvning är en viktig del av rollen, men inte hela jobbet. När behov finns arbetar du även brett med service, avhjälpande och förebyggande underhåll i produktionen samt tillverkning av delar och komponenter till både produktion och egna maskiner.
Har du kunskaper inom exempelvis mekanik, fräsning, svets eller slipning är det starkt meriterande. Vår underhållsavdelning rymmer många tekniker och metoder, och vi värdesätter bredd. Tjänsten är en direktanställning hos Ruukki.
Vem är du? Du är en praktisk problemlösare med tekniskt hjärta. Du gillar att förstå hur saker fungerar och trivs när du får ta ansvar, tänka själv och lösa problem hands-on. Du har god erfarenhet av svarvning och känner dig trygg i hela processen, men du ser dig inte nödvändigtvis som "bara CNC-svarvare", utan som en tekniker som kan och vill arbeta bredare.
Vi tror att du har: * Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet * Praktisk erfarenhet av svarvning och programmering av CNC-styrda maskiner * Har vana av beredning i GibbsCAM (mycket meriterande men ingen krav) * God förståelse för hela svarvprocessen * God ritningsläsning * Erfarenhet av underhållssystem är meriterande men inget krav * Svenska i tal och skrift
Men viktigast av allt är din nyfikenhet, ansvarstagande och viljan att utvecklas.
Vad kan Ruukki erbjuda dig? * Stark familjekänsla på avdelningen * Stor variation i arbetsuppgifter * Mycket säkerhetsfokus * Möjlighet att utvecklas tekniskt över tid * Mindre stress än i många traditionella verkstadsmiljöer * Egen påverkan dina lösningar gör skillnad direkt i produktionen
Har du ett arbete idag men inget CV - lugn vi hjälper dig! Vi förstår att alla personer ser ansökningsprocessen som en ganska jobbig del av att hitta ett nytt jobb. Därför gör vi det enkelt för dig.
Har du ett jobb idag men inget CV? SMS:a "JA Ruukki" till rekryterare Johan Sahlin på 0705-717572. Inom 24 timmar lovar vi att Johan hör av sig till dig med återkoppling och hjälp med nästa steg i processen. Det är vad vi kallar för enkel rekrytering.
Denna rekryteringsprocess I denna rekryteringsprocess samarbetar Ruukki med HIREQ. För frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6865144-1832898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
231 70 (visa karta
)
231 70 ANDERSLÖV Arbetsplats
Hireq AB Kontakt
Johan Sahlin johan@hireq.se +46705717572 Jobbnummer
9733054