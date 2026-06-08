Underhållstekniker | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Grovarbetarjobb / Uppsala Visa alla grovarbetarjobb i Uppsala
2026-06-08
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Om jobbet
Vi söker nu en noggrann och tekniskt kunnig underhållstekniker till ett uppdrag hos en väletablerad aktör inom processindustrin. Här får du en viktig roll i att säkerställa driftsäkerhet och tillgänglighet i produktionen genom förebyggande och avhjälpande underhåll.
Du kommer att arbeta i en miljö med höga kvalitetskrav och där struktur, dokumentation och noggrannhet är avgörande för verksamhetens framgång.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker kommer du bland annat att:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsutrustning
Felsöka och åtgärda mekaniska problem i processutrustning
Arbeta med förbättringsåtgärder för att öka driftsäkerheten
Delta i installation och driftsättning av ny utrustning
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner och regelverk
Samarbeta med produktion och andra tekniska funktioner
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du arbetar självständigt men trivs också bra i samarbete med andra, och har en strukturerad inställning med ett metodiskt sätt att ta dig an arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Formella krav
Teknisk utbildning inom mekanik/underhåll eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av underhåll inom processindustri
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad verksamhet
God verkstadsvana
Grundläggande kunskap inom el, pneumatik och tribologi
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare petra.dahdouh@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7873078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
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751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9953311