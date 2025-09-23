Underhållstekniker inom smörjning - Ringhals
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Är du intresserad av underhåll och mekanik? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Underhållstekniker inom smörjning till underhållsgruppen inom mekaniskt underhåll på Ringhals.
Om jobbet
Mekaniskt underhåll på Ringhals består bland annat av två operativa underhållsgrupper som planerar och utför underhållsaktiviteter inom mekaniskt underhåll. Grupperna består av en härlig blandning av kollegor såsom Planeringsingenjörer, Arbetsledare samt Tekniker och har utförandeansvar för förebyggande (FU) samt avhjälpande underhåll (AU) på mekaniska komponenter och system. Ansvaret innefattar också de verktyg, utrustningar och verkstäder som krävs för att driva och utveckla verksamheten. Grupperna arbetar med att säkerställa driftsäkerheten på mekanisk utrustning, och att denna lever upp till de ställda kraven. Detta tillsammans med ständigt fokus på person- och anläggningssäkerhet är vår huvudsakliga prioritet.
Som Underhållstekniker inom smörjning är du en viktig del i att upprätthålla anläggningen för att säkerställa efterfrågad driftsäkerhet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Utföra smörjning och oljebyten på olika mekaniska maskiner och komponenter
Medverka vid analys och felsökning
Utveckla underhållshjälpmedel
Initiera och förbättra instruktioner och anvisningar
Arbeta administrativt i form av avrapportering i våra underhållssystem
Under vissa perioder styra egen och inhyrd personal
Arbetet bygger på god kommunikation och samarbete. Under våra revisionsavställningar kan det förekomma en periodvis högre arbetsbelastning.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, fordon eller industri eller liknande arbetslivserfarenhet
Datorvana med erfarenhet av att arbeta i Office-paketet, SAP är meriterande
Erfarenheter kring tribologi är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift, samt behärskar engelska
B-körkort
En fundamental byggsten i ett effektivt underhåll är att arbete med ständiga förbättringar, därför uppskattas ett kreativt sinne och nytänk för att förbättra vår verksamhet. Vägen framåt är inte alltid självklar, därför är det en fördel om du är lösningsorienterad och initiativrik. Som person är du ansvarstagande, driver ditt arbete framåt och sätter alltid säkerheten i främsta rummet. Arbetet kräver täta samarbeten, både internt i gruppen såväl som med stödjande funktioner. Vi värdesätter därför att du är en lagspelare som bidrar till ett bra gruppklimat.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Patrik Andersson patrik.andersson1@vattenfall.com
, tfn 072-514 03 42. Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Amanda Pehrson amanda.pehrson@vattenfall.com
, tfn 070-213 87 72
Fackliga representanter: Patrik Andersson - Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 19e oktober 2025 - Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
