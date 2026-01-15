Underhållstekniker inom industri till Stora Levene
2026-01-15
Hagmans Nordic AB är specialister på skydd och behandling av ytor.
Vi utvecklar, producerar och säljer produkter för skydd och behandling av ytor till våra egna och våra kunders varumärken. I portföljen ingår produkter inom golv, tak, dekorativ färg och trävård, rengöring, rostskydd, spackel, fordonsvård, lim och sprayfärg. Huvudkontoret är beläget i Fritsla utanför Borås och labb- och produktionsanläggningar finns i både Fritsla, Stora Levene och Halmstad. Hagmans Nordic AB ingår i Limhamnshus Industri AB som i sin tur är en del av familjeägda Limhamnshusgruppen.
Läs mer på www.hagmansnordic.com
Vi söker nu en underhållsmekaniker till vår industriverksamhet i Stora Levene. Du blir en viktig del av underhållsteamet och ansvarar för att vår produktionsanläggning och dess maskiner håller hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med produktion och teknisk personal.

Dina arbetsuppgifter
- Förebyggande och avhjälpande underhåll av industriella maskiner och produktionsutrustning
- Felsökning, reparation och justering av mekaniska system
- Arbete med hydraulik, pneumatik och roterande utrustning
- Medverka vid installationer, ombyggnationer och förbättringsprojekt
- Dokumentation i underhållssystem
- Bidra till förbättrad driftsäkerhet och effektivitet i produktionen
- Arbetstid: Dagtid alternativt skiftgång, enligt överenskommelse
Har du tidigare arbetat med produktion eller maskiner? - Klart meriterande!
Är du en driven och positiv person som tar initiativ och är en god lagspelare? - Fantastiskt! Kravprofil för detta jobb
- Teknisk utbildning inom mekanik/industriellt underhåll eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av underhållsarbete inom tillverknings- eller processindustri
- God förståelse för mekaniska system och maskinuppbyggnad
- Förmåga att arbeta både självständigt och i team
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Du är en person som identifierar dig med egenskaper som ansvarstagande, lagspelare och initiativtagande. Du förstår vikten av att arbeta effektivt utan att göra avkall på kvalitet. Vidare trivs du med att arbeta mot såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.
Meriterande
- Kunskaper inom hydraulik, pneumatik, svets eller lagerteknik
- Erfarenhet av förebyggande underhåll och förbättringsarbete
- Grundläggande kunskap inom el eller automation
Hos oss
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i ett framåtlutat och växande företag där du får möjlighet att utvecklas inom teknik och underhåll. Rollen är omväxlande och ger stort eget ansvar. Du blir en del av en långsiktig tjänst inom en stabil industriverksamhet med god arbetsmiljö och engagerade kollegor. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och trygghet genom kollektivavtal. Så ansöker du
Om du känner att du matchar med oss i ovan nämnda kriterier och vill vara med i en utvecklingsresa, då är detta ett jobb för dig!
Skicka in din ansökan idag och låt oss tillsammans skapa färgglada och hållbara resultat!
