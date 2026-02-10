Underhållstekniker EL/PLC Megacasting 4-skift
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Personvagnar Aktiebolag i Göteborg
, Falköping
, Olofström
, Gotland
eller i hela Sverige
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Underhållsorganisationen - Casting/Machining rekryterar nu Underhållstekniker. Allt kommer att utföras med underhållsprocesserna enligt Value Driven Maintenance som byggstenar och baseras på den samlade underhållserfarenheten, den nya tekniken och inte minst din personliga profil.
Du erbjuds att vara med på en spännande resa under en uppbyggnadsfas där tyngdpunkten ligger på utveckling av din egen samt dina kollegors kompetens inom verksamhetsområdena. Du kommer att delta i utrustningsprojektet olika faser där du kommer att få utbildning, både praktisk och teoretisk. Tillsammans med produktion och teknikorganisationen, manufacturing engineering (ME) samt de valda leverantörerna skapar vi tillsammans en ny fabrik.
Tjänsten är förlagd på 4-skift.
Vad kommer du att utföra?
För att denna typ av tillverkningsprocess ska fungera så krävs ett gränsöverskridande och prestigelöst samarbete med deltagare i såväl projektet som i en framtida produktion och teknikorganisation. Gjuteriprocessen är högautomatiserad och består av tre delar, smältning, gjutning samt bearbetning. Tillsammans med teamet kommer du att säkerställa att produktionen flyter på som den ska genom att tex. övervaka maskiner och se till att färdiga produkter möter gällande kvalitetskrav.
Underhållstekniker arbetar med att säkerställa produktionsutrustningens tekniska tillgänglighet genom utförande av avhjälpande och förebyggande underhåll inom el/styr respektive det mekaniska området. Du kommer även att arbeta med funktionstest/inspektionsuppdrag avseende ny produktionsutrustning samt utredningsuppdrag avseende tekniska störningar. Det kan även förekomma vissa mindre ombyggnads och förbättringsarbeten i våra produktionsutrustningar.
Du och dina färdigheter
Krav för tjänsten:
• El-kompetens. Auktorisation lågspänning (AL)" enligt Bilaga 1 i ELSÄK-FS 2017:4 alternativt 2-årigt El-tekniskt gymnasium eller motsvarande
• PLC - Siemens TIA portal
• Praktisk erfarenhet från automatiserade produktionsprocesser
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av underhållsarbete inom gjuteriverksamhet eller skärande bearbetning
• Kunskap/erfarenhet av TPM/VDM och underhållssystem
• Kunskap/erfarenhet av robotprogrammering och/eller nätverks- och datakommunikation
• Kunskap/erfarenhet av hydraulik/pneumatik, media, CNC, AMR
Vi lägger stor vikt kring din personlighet och söker därför dig som är prestigelös. Du har en hög samarbetsvilja, är serviceinriktad samt har förmågan att se helhetsbilden för att på så sätt kunna förstå och tillgodose slutanvändarens behov. Att kommunicera är lätt för dig. Du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Vidare ser vi att du är en analytisk, initiativtagande och självgående person som har lätt för att se vad som behöver göras, agerar och levererar. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78551-43962772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Hanna Skattberg 0313250077 Jobbnummer
9735267