Underhållstekniker el/automation
Spendrups Bryggeriaktiebolag / Grovarbetarjobb / Ludvika Visa alla grovarbetarjobb i Ludvika
2026-06-16
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spendrups Bryggeriaktiebolag i Ludvika
, Stockholm
eller i hela Sverige
Anställningsform: tillsvidareanställning, heltid, 5-skift | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 12 juli
Avdelningsbeskrivning
Automationsavdelningen ingår i underhållsorganisationen som har knappt 90 medarbetare och ansvarar för underhållet på våra produktionsanläggningar i Grängesberg och Hällefors. Avdelningen utför på uppdrag av sina kunder, allt från akut till planerat underhåll samt driver projekt och förbättringar. Automation med 20 medarbetare ansvarar för allt el- och automationsrelaterat underhåll i produktionen och där ingår även de produktionsnära IT-systemen, dvs lagret mellan maskinernas styrsystem och de överordnade IT-systemen som IT-avdelningen ansvarar för.
Uppdrag
I rollen som underhållstekniker kommer du i huvudsak att arbeta med avhjälpande underhåll men också med förebyggande underhåll. Du kommer att arbeta i hela förädlingskedjan, från brygghus till tappning. Tjänsten innebär skiftarbete som idag är 5-skift
Exempel på arbetsuppgifter är:
Felsökning
Service och underhåll av processutrustning
Utbyte av komponenter
Avrapportering av utfört arbete i vårt underhållsystem, Maximo
Kontaktytor är, i första hand, övriga skifttekniker, resterande medarbetare på automationsavdelning, underhåll samt operatörer och linjetekniker. Vi eftersträvar ständig utveckling av verksamheten och du förväntas delta i exempelvis arbete med ständiga förbättringar, rotorsaksanalyser och ge feedback som utvecklar rutiner, människor och maskiner.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
gymnasial utbildning inom el och automation eller likvärdig utbildning
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska då du i rollen har kontakt med både svenska och utländska leverantörer
god datorvana och förmågan att lätt tillgodogöra dig teknisk dokumentation
Meriterande med erfarenhet processindustri inom styrning av maskiner och processutrustning
Meriterande med erfarenhet från Siemens Step7, Tia, Wincc, Profinet, och andra bus-system
Som person är du serviceinriktad, strukturerad, har god analytisk förmåga och är mål- och resultatinriktad för driva uppdrag i mål. Du är initiativrik och fattar beslut på saklig grund. Du har lätt för att samarbeta och ta kontakt med kollegor på olika avdelningar. Du vet vad det innebär att leda andra då du kan ha en ledande roll i de arbeten som du driver.
Kontaktperson: Automationschef Ulf Andersson, 073 966 39 29
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901831-2056673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeriaktiebolag
(org.nr 556079-6871), https://karriar.spendrups.se
Ludvikavägen 10 (visa karta
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772 80 GRÄNGESBERG Arbetsplats
Spendrups Jobbnummer
9967026