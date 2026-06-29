Underhållstekniker EA med planeringsansvar
SCA Forest Products Aktiebolag / Elektrikerjobb / Piteå Visa alla elektrikerjobb i Piteå
2026-06-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SCA Forest Products Aktiebolag i Piteå
, Umeå
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Vill du kombinera praktiskt underhållsarbete med beredning och planering? Munksund sågverk söker nu en engagerad underhållstekniker inom el och automation som vill vara med och säkerställa en stabil och effektiv produktion.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som underhållstekniker kommer du arbeta med service och underhåll på sågverkets olika produktionsavsnitt. Tjänsten innebär bland annat att:
Planera förebyggande underhåll genom att schemalägga service och kontroller för att minska risken för maskinhaverier
Samordna resurser och reservdelar, där du säkerställer att rätt material, verktyg och personal finns tillgängliga
Vara en resurs som kan stötta i felsökning genom att delta i praktiska reparationsinsatser
Dokumentera och utveckla arbetssätt, inklusive registrering i underhållssystem (SAP) och bidra till ständiga förbättringar
Du får möjligheten till ett varierande arbete med underhållsinsatser inom ett brett tekniskt område som ger dig goda möjligheter till såväl teknisk som personlig utveckling.
Arbetstid är dagtid.
Vem är du?
Du har erfarenhet av arbete inom el och automation. Du har god teknisk kunskap inom el och god materialkännedom. Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller intresse för felsökning av elektriska system och automationsutrustning. Du trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och struktur.
Vi kommer lägga stort fokus på personliga egenskaper. Du som söker är en engagerad och resultatorienterad person som gillar att driva arbetet framåt inom ditt ansvarsområde. Du är serviceinriktad och genuint nyfiken på att lära dig mer och viljan att försöka förstå människor och processer speglar ditt sätt att kommunicera. Ordning och reda är något du tycker är viktigt. Du är lösningsorienterad, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Adrian Berglund, Gruppchef EA, adrian.berglund@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Linnea Larsson, HR, linnea.larsson@sca.com
Facklig företrädare är Andreas Lindfors, GS, andreas.lindfors@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-08-05
I och med semestertider kommer rekryteringsprocessen starta upp i augusti. Om det finns frågor om tjänsten kan det dröja med svar, men vi återkommer när vi är tillbaka.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
941 53 PITEÅ Arbetsplats
Munksund sågverk Jobbnummer
9982480