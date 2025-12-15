Underhållstekniker EA
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Underhållstekniker/elektriker till SCA Munksund!
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
I rollen som Underhållstekniker/elektriker arbetar du som elektriker på en avdelning som ansvarar för processutrustning och även skötsel och underhåll av el anläggningar. Du kommer att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll i våra befintliga anläggningar och idrifttagning av nya anläggningar. I tjänsten ingår även arbete med vårt styrsystem.
Vem är du?
Vi söker dig som har en grundläggande elutbildning samt ett stort intresse av teknik och att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom området. Meriterande är om du har automationsutbildning eller erfarenhet från processindustrin. Vi söker dig som är positiv, ansvarsfull och anpassningsbar. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet där vi värdesätter god samarbetsförmåga, ett strukturerat arbetssätt samt att du har en nyfikenhet och driv att lära dig nytt och utvecklas.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Vi tror på kraften i olikheter och vet att mångfald av erfarenheter, bakgrunder och perspektiv gör oss starkare. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var du befinner dig i livet - har vi plats för dig som vill bidra, utvecklas och göra skillnad.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Niclas Lindmark, Gruppchef El & Automation, 076 138 93 95
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta HR Business Partner Anna-Karin Posse, 076-771 13 81
Facklig företrädare är Stefan Lundkvist, Ordförande Pappers, 0911-98 312
Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. Ersättning
